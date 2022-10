Il suo volto e le sue espressioni sono sicuramente nel ricordo di tutti i fan di Will & Grace che, grazie al personaggio che interpretava ed alla rivalità con un altro dei personaggi della serie, si sono fatti non poche risate: Leslie Jordan, 67 anni, è morto nelle ore scorse in un incidente stradale. Le cause, stando a quanto scrive Tmz, sarebbero riconducibili ad un malore che l’ha colpito mentre stava guidando la sua auto, con cui si è schiantato in un edificio.

Nato nel 1955, la carriera di Jordan era decollata a metà degli anni Ottanta, ricoprendo numerosi ruoli in altrettante serie tv. Dopo aver lavorato a Professione pericolo, si distinse nell’industria dello spettacolo sia per la sua altezza (un metro e cinquanta) che per la sua parlata del Sud degli Stati Uniti.

Tra le varie serie tv a cui ha lavorato figurano Murphy Brown, Lois & Clark: le nuove avventure di Superman, Star Trek: Voyager, Boston Public, Boston Legal ed Ally McBeal. Ma, come scritto sopra, il ruolo per cui lo si ricorda è quello di Beverly Leslie in Will & Grace, personaggio che ha dato vita nel corso della serie ad alcuni divertenti battibecchi con l’amica-nemica Karen (Megan Mullally). Beverly, sposato con Crystal, fa coming out con Karen nella nona stagione, sotto l’effetto di una cura medica a seguito di un’operazione: poco dopo, nega tutto.

Nella serie Beverly, come Karen, frequentava i circoli più lussuosi di New York: entrambi sposati a persone molto ricche, si ritrovano spesso negli stessi luoghi ed, ad ogni incontro, erano soliti scambiarsi una serie di battute l’un l’altra, creando così una dinamica diventata una componente fissa della sit-com. Proprio per questo ruolo, Jordan vinse nel 2006 un Emmy Award come Miglior attore guest star in una comedy. Fu presente anche nel revival della sit-com.

Dopo Will & Grace la sua carriera televisiva è proseguita con la partecipazione a numerose altre serie tv (tra cui American Horror Story, a cui ha reso parte in tre stagioni), ma dal 2021 era nel cast fisso di Call Me Kat, nuova sit-com della Fox in cui interpretava Phil, uno dei dipendenti della caffetteria della protagonista (Mayim Bialik). La terza stagione è in onda in queste settimane. Era, inoltre, diventato popolare sui social dopo aver iniziato a pubblicare alcuni video ironici durante la prima ondata della pandemia: ad oggi aveva 5,8 milioni di follower su Instagram.

In passato, Jordan, aveva ammesso di avere avuto problemi con l’alcol e la droga, ma di essere sobrio da anni. Inoltre, dichiaratamente gay, nel 2021 aveva ricevuto un Dorian Award, riconoscimento assegnato da Galeca, associazione composta da giornalisti e critici di paesi anglosassoni.

Uno dei primi a commentare la notizia della sua scomparsa è stato Sean Hayes, che ha lavorato con lui proprio in Will & Grace: “Il mio cuore è a pezzi”, ha scritto sui social. “Leslie Jordan è stata una delle persone più divertenti con cui abbia avuto il piacere di lavorare. Un talento unico con un cuore premuroso. Leslie, mi mancherai, mio caro”.