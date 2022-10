È dopo una lunga assenza che questa sera è tornata in onda L’Eredità, per quella che, come ricordato da Flavio Insinna, è la sua ventunesima edizione. È la prima volta che il game show del preserale di Rai1 parte l’ultimo giorno di ottobre, mese in cui debuttò solo la quindicesima edizione condotta da Fabrizio Frizzi. D’altra parte è stata anche la prima volta da quindici anni a questa parte che Reazione a Catena si è allungata con la messa in onda fino al 30 ottobre.

Questi sono i veri e più grandi elementi di novità di questa edizione di L’Eredità, che dalla sua per questo ritorno può giocarsi anche alcune nuove carte, come i due nuovi giochi ideati, ovvero il Chi Come Cosa, che ha preso il posto di Cambia Aggiungi Leva, e la Stoccata, ovvero una nuova fase intermedia fra il Triello e la Ghigliottina.

Se il primo dei due giochi si è dimostrato convincente già in questa prima puntata, il secondo avrà probabilmente bisogno di qualche rodaggio in più seppure la formula scelta – fare scegliere a un concorrente fra due domande quale rivolgere all’avversario – pare piuttosto elementare, rischiando però di appesantirsi con la necessaria ripetizione di uno dei due quesiti.

Per il resto L’Eredità è una grande certezza, con i due professori (novità dello scorso inverno) e la conduzione affidata per la quinta volta a Flavio Insinna, che conferma il suo tono iperentusiastico alla conduzione del game. Non c’è altro da aggiungere per un debutto che si è fatto aspettare più del solito e che per gli amanti del genere regala anche alcune sorprese (negli ultimi anni i cambiamenti dei giochi non sono stati così sporadici, ma venendo da un game che non cambia mai come Reazione a Catena…).

Se L’Eredità ancora funziona, lo diranno come sempre gli ascolti: alla prova dei fatti è quella che avevamo lasciato a giugno, solo rivista e corretta da un piccolo maquillage.