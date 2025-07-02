Gli esperti di gossip sembrano sicuri: Giuseppe e Rosanna di Uomini e Donne non stanno più insieme. Sarà davvero così?

“Lei lo ha lasciato”. Uomini e Donne, finale triste per Giuseppe e Rosanna

Una decisione inaspettata ma carica di emozione aveva segnato una delle ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne: Giuseppe e Rosanna, due protagonisti del programma, si sarebbero lasciati. E questo a distanza di poco da quando avevano annunciato la loro volontà di abbandonare insieme la trasmissione per continuare la frequentazione al di fuori dello studio televisivo. Ma la loro love story potrebbe essere già finita. Ne è certo l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. Ecco le sue indiscrezioni.

Una scelta romantica che arrivò dopo settimane di confronto, dubbi e chiarimenti, culminati in una lettera carica di significato letta da Giuseppe davanti al pubblico e alla conduttrice Maria De Filippi. Ora, però, l’amore potrebbe già essere giunto al capolinea.

Giuseppe e Rosanna si sono lasciati?

Il cammino di Giuseppe e Rosanna già all’interno del dating show non era stato privo di ostacoli. Nonostante una forte intesa iniziale, si era verificato un momento di crisi che aveva lasciato il pubblico col fiato sospeso. Rosanna aveva confessato di non sentirsi ancora innamorata, ammettendo apertamente che, nonostante la sintonia con Giuseppe, non provava ancora un sentimento così profondo. Una dichiarazione che aveva colpito molto il cavaliere, che si era sentito ferito, soprattutto dopo aver fatto importanti passi verso di lei, come presentarla ai suoi amici più cari.

Dopo il confronto in studio, qualcosa era cambiato. Rosanna aveva rivelato di essersi sentita turbata dalla situazione e, soprattutto, preoccupata per l’umore di Giuseppe. A distanza di pochi giorni, era stata proprio lei a fare il primo passo, chiedendo di incontrarlo a Roma per cercare un chiarimento. Un gesto che aveva mostrato quanto la dama fosse realmente interessata a lui, anche se ancora incapace di parlare d’amore con certezza.

Durante la puntata trasmessa il 13 maggio, Giuseppe rientrò in studio con un mazzo di fiori e una lettera scritta di suo pugno. Di fronte a Rosanna, al pubblico e a Maria De Filippi, ha letto parole toccanti, dichiarando il suo desiderio di uscire dal programma con lei: “Ogni giorno scopro qualcosa in più di te e mi piace. Tra noi c’è tanto e voglio viverlo fuori da qui”.

Oggi, però, dopo circa un mese e mezzo da quella data, la storia sarebbe già finita. L’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha pubblicato da pochissimo una Instagram Stories in cui annuncia la presunta fine del rapporto: “Fine della storia tra Giuseppe e Rosanna. Chissà se questa volta torneranno insieme nel giro di un giorno con tanto di diretta, oppure se è una decisione con cognizione di tempo. La decisione dovrebbe essere stata presa da lei (che, sicuramente, avrà tutte le buone motivazioni). Se tra due giorni li rivedremo, allora è una barzelletta che non fa più ridere“. Sarà, dunque, solo il tempo a dare le risposte alla indiscrezione e alle domande sollevate da Pugnaloni.