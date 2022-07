LEGO annuncia il set ufficiale di The Office!

Ci siamo! Dopo mesi di attesa, LEGO ha finalmente svelato il set ufficiale di The Office, l’amatissima serie TV remake dell’omonima serie inglese, andata in onda per 9 stagioni dal 2005 al 2013 e riuscita a entrare nel cuore di milioni di fan che, con cadenza più o meno frequente, la riguardando e ridono ancora come la prima volta.

Tutto era nato, proprio come accaduto anche per altri set LEGO ispirati al film e serie TV, da LEGO Ideas. Un grande fan di The Office aveva realizzato un set e l’aveva messo al voto della comunità LEGO, che ha approvato il progetto e convinto LEGO a realizzare un set ufficiale che rendesse omaggio all’universo televisivo di The Office. Questo è successo mesi fa, quando LEGO aveva assicurato che il set sarebbe arrivato entro la fine del 2022. E così è stato.

Nei giorni scorsi l’ufficialità è arrivata e con essa tutti i dettagli, le immagini ufficiali e anche una data di uscita valida anche per l’Italia: il 1° ottobre 2022.

Tutti i dettagli del set ufficiale LEGO The Office

Chi si aspettava la ricostruzione completa dell’ufficio di Scranton è rimasto un po’ con l’amaro in bocca, ma in casa LEGO hanno deciso di bilanciare nel miglior modo possibile il set in modo da renderlo economicamente accessibile a tutti senza però rinunciare alle tante scene iconiche della serie.

Il risultato è un set da 1164 pezzi che include l’area principale dell’ufficio, la stanza delle conferenze e l’ufficio di Michael Scott.

Il set include 15 minifigure (12 delle quali hanno un volto con 2 espressioni, basta girare la testa per mostrare emozioni diverse):

Michael Scott

Dwight Schrute

Jim Halpert

Pam Beesly

Ryan Howard

Angela Martin

Oscar Martinez

Kevin Malone

Stanley Hudson

Kelly Kapoor

Phyllis Lapin Vance

Meredith Palmer

Creed Bratton

Toby Flenderson

Darryl Philbin

Oltre a tutti i personaggi principali ci sono anche tanti accessori che rievocano momenti esilaranti della serie, come il gatto di Angela, la graffettatrice in gelatina, il biglietto d’oro, il trofeo di Dundie e la tazza del “miglior capo del mondo”. Non solo. Ci sono anche la teiera che Jim regala a Pam, la lettera e l’anello di fidanzamento per Pam, la sceneggiatura di Michael, le armi nascoste di Dwight e la pentola di chili di Kevin.

Quanto costa il set ufficiale LEGO The Office

Il set LEGO di The Office è composto da 1.164 pezzi ed è fornito con un libretto illustrato su The Office. Il prezzo ufficiale di vendita fissato da LEGO è di 119,99 euro.

Al momento il set non è pre-ordinabile per il pubblico italiano, ma la data di uscita resta confermata per il 1° ottobre 2022. Non mancheremo di aggiornarvi non appena partiranno i pre-ordini anche per il nostro Paese.