Turno infrasettimanale per la nona giornata di Serie A che propone diverse sfide molto interessanti e riporta in campo la Juventus dopo il clamoroso esonero di Tudor. Negli anticipi Lecce-Napoli e il derby Atalanta-Milan

Lecce-Napoli e Atalanta-Milan, dove vedere gli anticipi di Serie A | Formazioni, arbitri e ultimissime

La Serie A non si ferma e torna in campo nel primo turno infrasettimanale della stagione, una tre giorni che promette risposte pesanti non solo nella corsa al vertice ma anche per chi annaspa nelle retrovie dove spicca il nome della Fiorentina, in forte crisi di risultati.

La nona giornata si apre con il testa-coda di Lecce, dove i campioni d’Italia del Napoli difendono il primato, e si chiude con un giovedì che potrebbe cambiare la geografia soprattutto in fondo classifica.

Serie A, nona giornata: classifica corta

Napoli e Roma condividono la vetta, tallonate da un Milan desideroso di riprendere la corsa dopo il mezzo passo falso col Pisa. L’Inter, caduto a Napoli, non può più permettersi distrazioni e trova una Fiorentina in cerca di slancio, mentre l’Atalanta – unica squadra ancora imbattuta ma con poche vittorie all’attiva – ospita un test molto serio contro i rossoneri.

Per chi insegue, anche un pareggio rischia di diventare un freno, con Bologna e Como che inseguono e la Juventus tenterà di uscire dal limbo in attesa di ufficializzare il tecnico che prenderà il posto dell’esonerato Tudor. Spalletti, Mancini o Palladino?

In basso la tensione è già palpabile: Genoa, Lecce, Verona e Pisa si giocano punti che valgono doppio, Cagliari e Sassuolo si sfidano in uno scontro diretto che pesa più della classifica stessa.

Le partite di oggi

LECCE-NAPOLI, Via del Mare – ore 18.30

Il Lecce torna davanti al proprio pubblico con la necessità di invertire una rotta che rischia di diventare pericolosa. La sconfitta di Udine ha spezzato una mini-striscia positiva e ha ricordato ai giallorossi quanto sia fragile l’equilibrio di questo inizio di stagione soprattutto in una classifica così corta e nervosa. Il rendimento casalingo parla chiaro: una sola vittoria nel 2025, tantissimi gol subiti e la sensazione che la squadra faccia fatica a incidere nei momenti chiave. Al cospetto dei campioni d’Italia servirà un’energia diversa, anche mentale.

Il Napoli arriva a Lecce con la fiducia ritrovata dopo l’importante successo sull’Inter che ha riportato la formazione di Conte in vetta alla classifica. La qualità offensiva non è in discussione, mentre resta da cancellare un dato pesante: le quattro sconfitte consecutive in trasferta nelle gare ufficiali. Questo rende la sfida un test fondamentale per misurare la solidità dei partenopei lontano dal Maradona, nonostante la netta superiorità tecnica sulla carta.

I precedenti non lasciano molto spazio alla fantasia: il Napoli è imbattuto negli ultimi sei incroci e ha vinto le ultime cinque partite giocate al Via del Mare, spesso concedendo pochissimo. Una tradizione favorevole che alza ulteriormente l’asticella per il Lecce.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3) Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. All. Di Francesco

Indisponibili: Jean, Perez, Marchwinski, Sottil

NAPOLI (4-3-3) Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lucca, Lang. All. Conte

Arbitro Collu (Rossi e Cavallina); IV Massimi, VAR Gariglio, AVAR Paterna

Dove vederla – Diretta esclusiva su DAZN

ATALANTA-MILAN, New Balance Arena – ore 20.45

Atalanta e Milan arrivano a Bergamo con lo stesso cruccio: il pareggio dell’ultimo turno ha lasciato rimpianti e una classifica che poteva sorridere di più. La squadra di Juric è imbattuta, ma i quattro pari di fila hanno rallentato la corsa. La Dea crea, concede poco, però fatica a chiudere le partite e in casa ha trasformato la solidità in prudenza, con una striscia lunga di “X” che sta cominciando a pesare. Servono velocità sulle fasce e più cattiveria dentro l’area, qualità che Lookman e De Ketelaere possono accendere se supportati da un centrocampo aggressivo.

Il Milan di Allegri ha perso due punti e una occasione clamorosa contro il Pisa che è costata la vetta, però il trend resta positivo: otto gare senza sconfitte considerando tutte le competizioni e, soprattutto, un rendimento esterno pulito, fatto di porte inviolate e gestione matura dei momenti. La coppia offensiva va registrata, mentre la mediana ha trovato equilibrio con Fofana e Modric; Leao è ancora una volta l’ago della bilancia, capace di spaccare un match anche quando i ritmi si abbassano. I precedenti recenti a Bergamo sorridono all’Atalanta, ma l’inerzia psicologica è più bilanciata di quanto dica l’albo.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1) Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Lookman. All. Juric.

MILAN (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri.

Arbitro Doveri (Vecchi e Moro) IV Manganiello, VAR Chiffi, AVAR Dionisi.

Dove vederla – Diretta DAZN dalle h. 20.30

Serie A, nona giornata

Martedì 28 ottobre

Lecce–Napoli 18.30 (DAZN)

Atalanta–Milan 20.45 (DAZN)

Mercoledì 29 ottobre

Como–Verona 18.30 (DAZN)

Juventus–Udinese 18.30 (DAZN)

Roma–Parma 18.30 (DAZN/NOW/SKY)

Bologna–Torino 20.45 (DAZN)

Genoa–Cremonese 20.45 (DAZN)

Inter–Fiorentina 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Giovedì 30 ottobre

Cagliari–Sassuolo 18.30 (DAZN)

Pisa–Lazio 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Classifica – Napoli e Roma 18, Milan 17, Inter 15, Bologna 14, Como 13, Atalanta, Juventus e Udinese 12, Lazio, Cremonese e Torino 11, Sassuolo 10, Cagliari 9, Parma 7, Lecce 6, Verona 5, Fiorentina e Pisa 4, Genoa 3.

Prossimo Turno

Sabato 1 novembre

Udinese–Atalanta 15.00 (DAZN)

Napoli–Como 18.00 (DAZN)

Cremonese–Juventus 20.45 (SKY)

Domenica 2 novembre

Hellas Verona–Inter 12.30 (DAZN)

Fiorentina–Lecce 15.00 (DAZN)

Torino–Pisa 15.00 (DAZN)

Parma–Bologna 18.00 (SKY)

Milan–Roma 20.45 (DAZN)

Lunedì 3 novembre

Sassuolo–Genoa 18.30 (DAZN)

Lazio–Cagliari 20.45 (DAZN)