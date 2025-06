Le trame turche di Tradimento: perché viene riesumato il corpo di Behram

Dalla Turchia arriva uno spoiler sulle prossime puntate di Tradimento che è un vero e proprio colpo di scena, una cosa inaspettata che metterà Mualla alle strette. Mentre in Italia abbiamo assistito alla morte di Behram, in realtà la madre deciderà di tenere nascosto il decesso del figlio e dirà a tutti che il figlio si trova in Svizzera, dove è stato sottoposto a una cura sperimentale.

La donna ha in mente un piano ben preciso, ma quello che ha fatto sarà scoperto e così il corpo del figlio sarà riesumato. La notizia sconvolgerà non poco i personaggi della soap turca, soprattutto Oylum.

Cosa ha fatto Mualla a Behram, l’arrivo della Polizia nelle prossime puntate

Dovremo attendere ancora un po’ per arrivare al punto in cui i personaggi della soap scopriranno che in realtà Mualla ha deciso di occultare il corpo del figlio e far credere a tutti che sia ancora vivo. La donna ha deciso di non rendere nota la notizia della morte di Behram per tenere vicino a se Oylum e farla sposare con il nipote Kahraman e non perdere così il piccolo Can. Sebbene abbia sempre saputo che non sia il nipote biologico, vuole che sarà lui il suo erede.

E così dopo la morte del figlio ha fatto di tutto affinché i suoi desideri si avverassero, ma dalle anticipazioni turche sappiamo che verrà scoperta. Tutti sapranno cosa ha fatto Mualla al figlio e lo scopriranno proprio nel corso della cerimonia di matrimonio tra Oylum e Kahraman. La polizia interromperà le nozze, arresterà la donna e farà riesumare il corpo del ragazzo.

Mualla aveva raccontato a tutti che il figlio era stato trasferito in Svizzera in una prestigiosa clinica dove lavorava un luminare in grado di salvargli la vita, specializzato proprio in pazienti in coma vegetativo. Ma in realtà il figlio e morto e nella soap ne sono a conoscenza solo Maulla e l’infermiera, la donna ha sepolto il corpo in una delle case della famiglia Dicleli. Ha preferito tenere nascosta la morte del figlio per non far andare via Oylum e il bambino.

Alla fine, però, Kahraman e la ragazza si innamoreranno davvero e organizzeranno le nozze solo per amici stretti e pochi parenti a villa Dicleli. E dopo che avranno pronunciato il fatidico “sì”, arriverà la polizia che arresterà Mualla per la morte del figlio e per l’occultamento del corpo. I presenti non riusciranno a credere alle loro orecchie, soprattutto Kahraman non crederà la zia capace di una simile azione. Ma quando vedrà che la donna non opporrà resistenza con gli agenti, capirà che c’è davvero qualcosa sotto.

Tutti sapranno cosa ha fatto Mualla e il corpo di Behram sarà riesumato. A Mualla non resterà altro da fare che pregare per l’anima del figlio affinché trovi finalmente un po’ di pace e serenità.