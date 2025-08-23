Le trame turche de La Notte nel Cuore: Gurcan muore

La soap turca La notte nel cuore, tornata su Canale 5 dopo la breve pausa estiva, si prepara a regalare al pubblico nuovi colpi di scena destinati a lasciare il segno. Al centro delle dinamiche delle prossime puntate ci sarà ancora una volta Sumru, che non sembra proprio trovare pace.

Dopo una vita segnata da violenze e umiliazioni, la donna si ritroverà a dover affrontare un nuovo incubo: il tentativo di abuso da parte del suo datore di lavoro, Gurcan. Ma la vicenda prenderà una piega imprevedibile culminando con la morte dell’uomo.

La maschera di Gurcan

Sumru aveva visto in Gurcan un’ancora di salvezza. Dopo essere stata ripudiata dal marito Samet, la donna veva perso tutto, famiglia, reputazione e lavoro. A tenderle una mano era stato proprio Gurcan, che le aveva offerto un impiego nella sua attività di tappeti. Un gesto all’apparenza gentile che però si rivelerà presto il preludio di un incubo.

Le anticipazioni raccontano che l’uomo inviterà Sumru a casa sua con la scusa di parlare di lavoro. Una volta soli, però, le sue reali intenzioni emergeranno con brutalità e Sumru si vedrà costretta a difendersi dalle avances del datore di lavoro.

Ma quello che Gurcan non aveva previsto è la determinazione della donna. Segnata da anni di sofferenze, che ne hanno temprato lo spirito, Sumru si difenderà con tutte le sue forze, riuscendo a liberarsi dalla stretta del suo aguzzino. Nella concitazione del momento, afferrerà un coltello per difendersi.

Gurcan, furiosol, cercherà di rincorrerla ma incontrerà un triste destino: scivolerà rovinosamente, batterà la testa e morirà sul colpo. Un evento che cambierà per sempre il destino di Sumru.

Tahsin, angelo custode

Quando Sumru si renderà conto della morte di Gurcan sarà assalita dal terrore. La paura di essere accusata di omicidio, pur essendo innocente, la paralizzerà. A salvarla sarà Tahrin, che accorrerà immediatamente in suo aiuto.

Con grande lucidità, l’uomo cercherà di trarre Sumru furoi dai guai. Insime al figlio di Sumru, Nuh, nasconderà il corpo il corpo di Gurcan in un luogo isolato, così da salvare la donna da un destino giudiziario che rischiava di travolgerla.

Il tentativo di abuso da parte di Gurcan non è che l’ennesima ferita per Sumru. Dopo aver rivelato la verità sui gemelli Nuh e Melek, nati da una violenza subita dal marito, la donna si era ritrovata sull’orlo di un baratro dopo l’abbandono di Samet e sperava di poter cominciare una nuova vita grazie all’aiuto di Gurcan. Un’altra amara delusione, che rischia di compromettere per sempre il futuro del personaggio.

Il destino di Sumru resta quindi in sospeso: riuscirà a liberarsi dai fantasmi del passato o la morte di Gurcan aprirà nuove ferite?