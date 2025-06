Le serie tv più belle da rivedere con Lucrezia Lante della Rovere

Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato non solo in molte serie tv, ma anche al cinema e al teatro, Lucrezia Lante della Rovere è stata protagonista di moltissime fiction, film per il piccolo schermo e chi ne ha più ne metta. Alcune delle serie televisive di cui è protagonista è possibile rivederle in streaming.

Recentemente è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve, dove ha parlato della sua carriera, dei ruoli che ha rifiutato, del rapporto con la madre Marina Ripa di Meana, scomparsa nel 2018 e della relazione avuta con Luca Barbareschi. Volto notissimo della televisione italiana, le fiction cui ha preso parte negli anni, sono state sempre un grande successo.

Serie tv con Lucrezia Lante della Rovere, dove vederle

Proprio nell’intervista a Belve Lucrezia Lante della Rovere ha raccontato di non essere mai voluta “scendere a compromessi” nella vita, ne sul piano personale, ne su quello lavorativo. In quest’ultimo caso, dunque, ha accettato sempre e solo ruoli che le piacevano e verso i quali sentiva di poter dare il massimo.

Sono tantissime le serie tv cui ha partecipato la Lante della Rovere nel corso della sua carriera. Molte sono disponibili su Raiplay.it, come Donna Detective, Bella da morire e La dama velata. Le puntate della serie televisiva Orgoglio, in cui Lucrezia Lante della Rovere ha partecipato alla seconda e terza stagione, sono disponibili su YouTube.

Ma la Lante della Rovere ha avuto ruoli anche in molti film per il cinema come Benedetta Follia di Carlo Verdone e SMS, sotto smentite spoglie di Vincenzo Salemme. Nel 2012 ha deciso di fare un’esperienza del tutto nuova per lei, partecipando a Ballando con le Stelle come concorrente. Il suo ultimo lavoro è il film televisivo La Fortuna di Laura di Alessandro Angelini. Mentre al cinema ha avuto una parte nel lungometraggio di Michela Giraud, Flaminia.

La Lante della Rovere è una artista poliedrica, nel lungo corso della sua carriera ha interpretato i ruoli più disparati, ma come ha raccontato a Belve, ha sempre deciso di non accettare quelli che non la convincevano. Non ha rimpianti nella sua vita, come ha detto a Belve, ad esempio ha raccontato di essere stata felice di non essere stata presa per il film Caos Calmo, la scena di sesso tra Nanni Moretti e Isabella Ferrari non l’è piaciuta, lasciando intendere che non l’avrebbe mai voluta fare.

L’attrice è riuscita a emergere nonostante la personalità eccentrica e originale della madre, Marian Ripa di Meana, con la quale ha avuto un rapporto – come lei stessa ha raccontato – assai complesso. “(…) Mi attaccava perché in fondo voleva che fossi spregiudicata come lei, voleva che facessi le cose che faceva lei. Era possessiva. Lei voleva la copia di se stessa, voleva manipolarmi, avermi per sé“, questo il racconto alla Fagnani.