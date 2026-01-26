Netflix domina le classifiche dello streaming mondiale e colleziona un record dopo l’altro: nell’ampio catalogo della piattaforma, questi sono i titoli più visti e amati.Il panorama dello streaming è in costante evoluzione, ma una cosa resta certa: la capacità di Netflix di creare fenomeni globali che incollano allo schermo centinaia di milioni di persone. Se

Le serie e i film Netflix più visti di tutti i tempi

Netflix domina le classifiche dello streaming mondiale e colleziona un record dopo l’altro: nell’ampio catalogo della piattaforma, questi sono i titoli più visti e amati.

Il panorama dello streaming è in costante evoluzione, ma una cosa resta certa: la capacità di Netflix di creare fenomeni globali che incollano allo schermo centinaia di milioni di persone. Se fino a qualche anno fa la sfida era tutta interna ai confini americani, oggi la classifica delle serie più popolari parla una lingua universale, dal coreano allo spagnolo.

Netflix: le serie TV più viste di sempre (e i nuovi record del 2026)

Ecco quali sono i titoli che hanno riscritto la storia della piattaforma, includendo le clamorose novità degli ultimi mesi.

Non sorprende che in vetta alla classifica troviamo ancora dei pesi massimi, ma con cifre che continuano a crescere vertiginosamente:

Squid Game (Stagione 1): Resta l’indiscusso numero uno. Con oltre 265 milioni di visualizzazioni, il survival drama coreano ha dimostrato che le barriere linguistiche non esistono più nel mondo del binge-watching.

Mercoledì (Stagione 1): La rivisitazione di Tim Burton dedicata alla primogenita della famiglia Addams tiene saldamente il secondo posto, forte di un’estetica iconica e della performance magnetica di Jenna Ortega.

Stranger Things 4: Nonostante l’uscita della quinta stagione (che sta già scalando le vette), il quarto capitolo della saga di Hawkins rimane un pilastro fondamentale grazie al suo formato “cinematografico”.

Sebbene Squid Game mantenga il record per la singola stagione, Stranger Things è diventata nel 2026 la serie più vista di sempre per visualizzazioni complessive (sommando tutte le stagioni), superando la soglia di 1,2 miliardi di views totali nell’arco dei suoi 9 anni di vita.

Il 2025 è stato un anno d’oro per Netflix, portando nuovi titoli nella prestigiosa Top 10 All-Time:

Adolescence : Questo dramma britannico, girato interamente con la tecnica del piano sequenza, ha conquistato critica e pubblico, entrando direttamente al quinto posto delle serie più viste di sempre.

: Questo dramma britannico, girato interamente con la tecnica del piano sequenza, ha conquistato critica e pubblico, entrando direttamente al quinto posto delle serie più viste di sempre. Squid Game (Stagione 2 e 3): Il sequel del fenomeno coreano ha capitalizzato l’attesa spasmodica, confermando il franchise come il più redditizio della storia della piattaforma.

(Stagione 2 e 3): Il sequel del fenomeno coreano ha capitalizzato l’attesa spasmodica, confermando il franchise come il più redditizio della storia della piattaforma. Stranger Things 5: L’epilogo finale della lotta contro Vecna ha generato numeri da capogiro nelle prime settimane del 2026, puntando dritto al podio storico.

La classifica conferma un trend iniziato anni fa con La Casa di Carta: il pubblico cerca l’originalità. Titoli come Lupin (Francia) e le recenti produzioni scandinave e italiane (come il fenomeno Sicilia Express) dimostrano che la qualità produttiva locale è ormai pronta per il palcoscenico mondiale.