Le prossime puntate de La Promessa: la scoperta choc di Julia, Margarita annulla le nozze?

Secondo le anticipazioni de La Promessa, nelle puntate che andranno in onda dal 15 al 21 giugno, ci saranno una serie di colpi di scena. Al centro della trama ci sarà Julia che farà una scoperta che la sconvolgerà e Margarita potrebbe essere sul punto di annullare il matrimonio.

Le prossime puntate della soap spagnola promettono di essere, a quanto pare, davvero interessanti. Julia farà una rivelazione a Martina, dicendole di aver saputo che Jana, in realtà, è la sorella di Curro. Cosa che lascerà senza parole la sua confidente e sarà un vero terremoto per molti protagonisti. Al contempo Margarita sarà in crisi di nuovo per il matrimonio e ancora una volta non sembrerà essere sicura di voler proseguire con le nozze.

La Promessa, cosa accadrà nelle prossime puntate

La soap di Rete 4 preannuncia una serie di colpi di scena davvero interessanti. Teresa vedrà la foto di Marcelo su un giornale e proverà un grosso spavento, così decideranno di eliminare tutte le pagine in circolazione, strappandole dalle varie copie in vendita. Don Alonso sarà preoccupato per Don Romulo e inizierà a pensare a cosa potrebbe fare per aiutarlo. Cruz, invece, non ha intenzione di reintegrare Pia, non cederà dunque alla richiesta del maggiordomo.

Julia scoprirà che Jana è la sorella di Curro e deciderà di raccontarlo a Martina, la marchesina non riuscirà a credere che l’ex cameriera è la sorella del suo fidanzato. Al contempo farà di tutto per aiutare Jana, dandole anche abiti che erano di Leonor per farla partecipare alla merenda organizzata dal marchesino con degli abiti adeguati. Margarita sarà ancora dubbiosa sulle nozze, in particolare avrà dei dubbi sul suo futuro marito e per questo deciderà di fare delle indagini sul suo passato, prima di essere certa di compiere il grande passo.

Secondo le anticipazioni de La Promessa ci sarà un colpo di scena anche per ciò che riguarda l’omicidio di Don Gregorio, Burdina sarà certa di avere tutte le prove per incolpare Romulo. Intanto anche Don Ricardo proverà a convincere Alonso a riprendere a lavorare Pia, invitandolo a non ascoltare ciò che gli ha detto la marchesa. Nelle prossime puntate della soap spagnola un’altra delle protagoniste sarà Catalina, dovrà ammettere di essere incinta, ma Pelayo deciderà di aiutarla, fingendosi il padre per non far scoppiare uno scandalo.

Anche Cruz e Don Alonso dovranno affrontare i loro problemi provando a trovare una soluzione che possa finalmente risolverli, è loro intenzione accelerare le nozze tra Catalina e Pelayo per evitare che il paese gridi allo scandalo. Maria inizierà ad avere un comportamento diverso con Marcelo e di questa cosa se ne accorgeranno Simona e Candela. Sarà una settimana davvero intensa per i telespettatori de La Promessa, ci saranno interessanti risvolti che scuoteranno un po’ tutti i protagonisti.