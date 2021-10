A partire da domenica 17 ottobre 2021, tornerà in onda Le parole per dirlo, programma condotto da Noemi Gherrero, giunto alla seconda edizione.

Il programma andrà in onda su Rai 3, ogni domenica mattina, a partire dalle ore 10:20.

Insieme a Noemi Gherrero, ci saranno i linguisti Valeria Della Valle e Giuseppe Patota.

Nelle dichiarazioni ufficiali, Noemi Gherrero, conduttrice, attrice e modella napoletana, ha espresso soddisfazione per la riconferma del programma nel palinsesto di Rai 3:

Sono molto contenta e inorgoglita. I dati li conoscevamo e sapevamo che avevamo fatto un buon lavoro ma vedersi riconfermati, vedersi premiati per il lavoro fatto, non era scontato. Questo programma, che è nato con me, è lo strumento che ho per occuparmi di qualcosa di straordinario e che mi permette di arrivare agli altri per quella che sono. Ringrazio la rete, tutta la squadra e tutto il pubblico che ci ha seguiti finora con successo.