Sesta edizione per Le parole della settimana: la trasmissione condotta ogni settimana dal giornalista del Corriere della Sera Massimo Granellini torna in onda anche nella stagione televisiva 2021-2022, sempre su Rai 3. Come da tradizione il programma racconta fatti di costume, cronaca e attualità, utilizzando delle particolari parole, che vengono di norma spiegate e raccontate dai vari ospiti di puntata. Ogni appuntamento si conclude con la Buonasera, il racconto e la riflessione su un fatto di attualità della settimana che Gramellini offre ai telespettatori, accompagnato dalla musica di Experience, composizione di Ludovico Einaudi.

Le parole della settimana 2021-2022: quando va in onda

Il programma di Massimo Gramellini va in onda il sabato sera, nell’access prime time di Rai 3. L’orario di messa in onda è leggermente variabile, con partenza prevista attorno alle 20:20 e chiusura determinata dal programma di prima serata. La prima puntata della nuova edizione è prevista per sabato 9 ottobre e dovrebbe essere seguita in prima serata dal programma Indovina chi viene a cena.

Le parole della settimana 2021-2022: ospiti

In ogni puntata sono presenti ospiti che, attraverso una parola, raccontano un particolare accadimento della settimana. Non mancano talvolta ospitate di tipo promozionale, inserite però sempre all’interno della cornice precedentemente descritta.

Le parole della settimana 2021-2022: ospiti fissi

In attesa di avere notizie riguardo alla possibilità di vedere ospiti fissi nella nuova edizione de Le parole della settimana, bisogna ricordare che nella scorsa edizione Saverio Raimondo, Roberto Vecchioni, Jacopo Veneziani e Veronica Pivetti hanno formato il cast fisso che ha accompagnato Massimo Granellini nelle 32 puntate andate in onda. Anche l’immunologa Antonella Viola ha partecipato a tutte le puntate della scorsa annata.

Le parole della settimana 2021-2022: autori

Le parole della settimana è un programma di Laura Bolio, Claudia Carusi, Ilenia Ferrari, Massimo Gramellini, Andrea Malaguti, Federico Taddia e di Francesca Filiasi e Silvia Truzzi. La regia è curata da Cristian Biondani.

Le parole della settimana 2021-2022: contatti

Le parole della settimana è presente su Twitter, Facebook e Instagram; su quest’ultime due pagine è possibile scrivere un messaggio in direct al programma. Inoltre su Instagram è presente il riferimento a un indirizzo di posta elettronica della trasmissione: [email protected].

Le parole della settimana 2021-2022: RaiPlay

Il programma si può seguire in diretta streaming su RaiPlay, dove le puntate sono recuperabili anche terminata la messa in onda.