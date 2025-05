Le Onde del Passato, il cast (foto)

Anna Valle e Giorgio Marchesi sono i protagonisti de Le Onde del Passato, la nuova serie tv di Canale 5 che andrà in onda (con le prime due puntate) mercoledì 19 e venerdì 21 febbraio in prima serata. La serie è liberamente ispirata al libro Due sirene in un bicchiere di Federica Brunini.

L’attrice romana, negli ultimi anni, è stata la protagonista di fiction come Luce dei tuoi occhi e Lea, andate in onda rispettivamente su Canale 5 e Rai 1. L’attore bergamasco, invece, ha recentemente lavorato nel film tv di Rai 1 Folle d’amore – Alda Merini e nella serie di Canale 5 Vanina – Un vicequestore a Catania.

Di seguito, trovate gli altri attori che fanno parte del cast e i personaggi che interpretano.

Il cast de Le Onde del Passato

Anna Valle è Anna Reali

Anna Reali, pilota d’aerei appena promossa ai voli di linea, torna suo malgrado sull’Isola d’Elba, ritrovandosi coinvolta nell’ambiguo omicidio dell’avvocato Marco Zan e nell’arresto dell’amica di vecchia data Tamara Valente. Inizialmente riluttante, Anna si getta a capofitto nell’indagine, spinta dal legame profondo con Tamara e dal desiderio di proteggere Mia, la figlia dell’amica. Il coinvolgimento del commissario Luca Bonnard, con cui condivide un misterioso passato, rende tutto ancora più complesso. Divisa tra il bisogno di mantenere il controllo sulla sua vita e il peso di un passato doloroso, Anna si confronterà con segreti e rivelazioni che la metteranno a dura prova, sullo sfondo di un’isola intrisa di colpe e speranze.

Giorgio Marchesi è Luca Bonnard

Luca Bonnard, carismatico commissario di Polizia, è noto per seguire il suo istinto più delle regole, una caratteristica che non sempre incontra il favore dei suoi superiori. Tornato alla natia Isola d’Elba, dopo aver vissuto a Torino con il figlio, Luca si trova a capo dell’intricata indagine sulla morte di Marco Zan, che porterà avanti cercando di bilanciare il suo senso del dovere e la crescente attrazione per Anna, la donna che in passato ha salvato in mare e che ora è coinvolta nel caso. A complicare ulteriormente la sua vita c’è il rapporto difficile con Lorenzo, il figlio adolescente che sta ancora soffrendo per la misteriosa scomparsa della madre.

Irene Ferri è Tamara Valente

Tamara Valente è la proprietaria del B&B “Le Sirene”, uno spirito libero, fragile, ma determinato. Dopo aver riconosciuto e imprigionato Marco Zan, uno dei colpevoli dell’orrendo crimine di vent’anni prima, chiede ad Anna di tornare sull’isola e affrontare il passato. Il ritrovamento del cadavere di Zan la rende la principale sospettata dell’omicidio e il suo desiderio di proteggere la figlia Mia la spinge a nascondere verità difficili. Tamara si trova a dover affrontare conflitti interiori e scontri con Anna, mentre cerca di proteggere sé stessa e la sua famiglia dal peso delle sue azioni.

Silvia Mazzieri è Beatrice Puccini

Giovane viceispettrice ambiziosa e brillante, Beatrice Puccini lavora a stretto contatto con il nuovo commissario di Polizia Luca Bonnard. Determinata a risolvere l’intricato mistero che ha investito l’Elba, Beatrice seguirà scrupolosamente l’indagine, scoprendo verità sconvolgenti.

Margot Adam è Mia

Amata figlia di Tamara, Mia è una giovane donna ambiziosa che sogna di scoprire il mondo oltre l’isola. Impulsiva e appassionata, dà una mano alla madre con il B&B e trova ispirazione nell’antico pianoforte del salone, che riprende a suonare dopo anni di silenzio. Quando Tamara sarà accusata dell’omicidio di Zan, Anna le sarà vicina e la aiuterà a fare i conti con verità scomode sul suo passato che metteranno alla prova i suoi sogni e la sua determinazione.

Enea Barozzi è Lorenzo

Figlio di Luca, Lorenzo è il ribelle della famiglia, in costante rotta di collisione col padre. Tornato malvolentieri con lui da Torino, si integra a fatica nella nuova realtà isolana e, pur non amando particolarmente il mare, inizia a lavorare al diving di Porto Azzurro. È subito colpito da Mia, che gli farà scoprire un lato di sé e dell’isola che non conosceva.

Le Onde del Passato cast, altri personaggi

Valeria Milillo è Anita Giusti

Collaboratrice di Tamara al B&B, Anita è una figura calorosa e protettiva: è la madre di Giovanni, un giovane pittore tormentato con troppi segreti nel cuore.

Fausto Maria Sciarappa è Paolo Marra

Paolo Marraè un avvocato che cerca di gestire il rapporto con il figlio Leone. Si ritroverà a difendere Tamara dall’accusa di omicidio, creando, con la sua assistita, un legame profondo e inaspettato.

Andrea Tidona è Gaetano di Lentini

Gaetano di Lentini è un generale in pensione con un oscuro segreto legato alla morte del figlio. Tra Gaetano e Anita scoccherà una tenerezza che lenirà i loro rispettivi dolori.

Maria Rosaria Russo e Vittoria Mangani sono Stefania e Marta

Stefania è una giornalista con un piglio solo apparentemente egoriferito: nasconde i segni di un dolore legato al passato e non riesce sempre a comprendere Marta, la figlia adolescente ancora troppo fragile e introversa.

Maria Sole Mansutti è Rosa Bianchi

Rosa è un’insegnante dal carattere mite e accogliente. Il suo cuore rappresenta e custodisce il più intimo segreto.