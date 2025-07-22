Le nuove puntate di Makari: le novità, il cast e le anticipazioni. Quando andranno in onda

Misteri davanti al mare di Sicilia, colpi di scena e vecchie fiamme pronte a riaccendersi. Makari sta per tornare con una nuova stagione che promette di stupire ancora una volta

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito: l’amata serie ambientata nel cuore della Sicilia approderà su Rai1 in autunno con quattro nuovi episodi. Dopo il successo delle stagioni precedenti, il pubblico potrà ritrovare quell’alchimia unica tra paesaggio, umorismo e tensione narrativa che ha trasformato le storie nate dalla penna di Gaetano Savatteri in un piccolo cult del palinsesto Rai.

Anche questa volta ci ritufferemo nella quotidianità di Saverio Lamanna, scrittore investigatore dal fiuto infallibile, pronto a rimettersi in gioco tra misteri da risolvere e vicende personali più intricate che mai. Ma non tutto sarà come prima: cambiamenti, ritorni e nuovi personaggi mescoleranno le carte in tavola in modo imprevedibile.

Una stagione ricca di sorprese (e di volti noti)

Nel cuore della narrazione resta lui, Saverio, interpretato dall’amatissimo Claudio Gioè. Il protagonista, diviso tra cronaca nera e sentimenti irrisolti, dovrà affrontare nuove sfide. Accanto a lui ritroveremo l’inseparabile e colorito Peppe Piccionello, simbolo dell’ironia popolare e spalla perfetta in ogni indagine. Ma il cuore di Saverio sarà messo a dura prova: Suleima, la sua compagna storica, si allontanerà per motivi professionali, aprendo la strada al ritorno di una presenza femminile del passato, Michela, interpretata da Serena Iansiti.

Come se non bastasse, nella sua vita farà irruzione una presenza del tutto inaspettata: una giovane dal carattere difficile e dai contorni ancora misteriosi, Arianna, che promette di scompaginare ogni equilibrio.

A rafforzare il racconto tornano anche Filippo Luna nei panni del vicequestore Randone, Antonella Attili, Tuccio Musumeci, Eugenio Franceschini, Eurydice El-Etr e Giovanna Rosace. Un cast ben consolidato che continua a contribuire al successo narrativo di Màkari.

Dietro la macchina da presa, troviamo la regia di Monica Vullo e Riccardo Mosca, mentre la scrittura è affidata a un team rodato che include Leonardo Marini, Salvatore De Mola, Carlotta Massimi e Attilio Caselli. Il progetto è firmato da Palomar in collaborazione con Rai Fiction: un’accoppiata vincente che ha “sfornato” un prodotto di qualità.

I nuovi episodi manterranno la leggerezza e il tocco mediterraneo che hanno reso la serie un appuntamento fisso per milioni di spettatori e che sicuramente conquisteranno sia i fan storici che chi si avvicina alla serie per la prima volta. Un successo che continua a brillare dal 2021, anno in cui è apparsa per la prima volta nel piccolo schermo

“Credo non se lo aspettasse nessuno. Avevamo un carico alle spalle molto gravoso, prendevamo il posto il lunedì sera del mitico Commissario Montalbano, giravamo in Sicilia come lui, non nascondo che c’era un carico di responsabilità che ci gravava” Ha commentato tempo fa Claudio Gioè – riferendosi al successo della fiction – durante un’intervista rilasciata nel programma Lunatici di Rai Radio2.

“L’affetto del pubblico ci ha riempito di gioia e ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo – ha continuato l’attore – Cosa c’è di me nel personaggio di Saverio Lamanna? E’ stato importante entrare nel mondo di Gaetano Savatteri, leggendone romanzi e racconti. E’ stato emozionante entrare nei panni di Saverio, parliamo di un palermitano che ha più o meno la mia età, che decide di tornare in Sicilia dopo un lungo periodo di lavoro a Roma. Una cosa che ha coinciso con la mia biografia recente. Sono tornato da due anni a Palermo dopo ventisette anni vissuti a Roma“.