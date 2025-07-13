Una delle coppie più belle (e riservate) della tv. Quali sono i percorsi di studi di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin?

Le lauree di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, cosa hanno studiato

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, una delle coppie più solide e riservate del panorama italiano, non sono noti soltanto per la loro vita privata o la carriera professionale di spicco. Alle spalle, infatti, hanno percorsi di studio interessanti e in parte sorprendenti, che raccontano molto della loro personalità e delle scelte di vita.

Vivono una relazione solida e lontana dai riflettori, con due figli – Lorenzo Mattia e Sofia Valentina – e una quotidianità riservata tra Milano e la Liguria. Nonostante le frequenti voci su possibili nozze, la coppia ha più volte ribadito che ciò che conta davvero è il legame autentico, più che le formalità.

In cosa sono laureati Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin?

Pier Silvio Berlusconi, nato nel 1969, è figlio dell’ex premier Silvio Berlusconi e di Veronica Lario. Ha frequentato il Liceo Classico, dove ha maturato una formazione culturale solida, che ha poi deciso di arricchire iscrivendosi alla Facoltà di Filosofia presso l’Università degli Studi di Milano. Tuttavia, dopo un primo approccio con il mondo accademico, ha scelto di interrompere gli studi universitari per dedicarsi completamente al lavoro, seguendo le orme del padre.

Questa decisione si è rivelata decisiva: già all’inizio degli anni ’90, Pier Silvio ha iniziato a lavorare all’interno del gruppo Mediaset, precisamente in Publitalia, la concessionaria pubblicitaria del gruppo. Da lì, il suo percorso professionale è stato costellato da numerose tappe che lo hanno portato, nel 2015, a diventare amministratore delegato di Mediaset. Nonostante non abbia completato il percorso universitario, ha dimostrato di possedere competenze manageriali e visione strategica, conquistando un ruolo centrale nel settore dei media italiani.

Di formazione più tradizionale è il percorso di Silvia Toffanin, nata nel 1979 a Marostica, in Veneto. Dopo un debutto nel mondo dello spettacolo come letterina del programma “Passaparola” e concorrente a Miss Italia, ha scelto di coltivare anche il lato intellettuale, portando avanti gli studi universitari mentre lavorava in televisione.

Nel 2007 ha conseguito la laurea in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, discutendo una tesi incentrata sui telefilm per adolescenti americani, sotto la supervisione del noto critico televisivo Aldo Grasso. Una scelta di campo coerente con la sua esperienza televisiva, ma anche indice di un interesse profondo per i linguaggi e i contenuti dei media.

Già nel 2004, prima della laurea, aveva superato l’esame da giornalista professionista ed era stata iscritta all’albo, affermandosi come una delle poche conduttrici televisive con un riconoscimento professionale in ambito giornalistico. Da allora ha condotto programmi di successo come “Nonsolomoda” e, dal 2006, è alla guida del talk show “Verissimo”, che nel tempo ha ottenuto grandi risultati di ascolto anche in prima serata.