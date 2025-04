Le lacrime di Valeria Marini a Ne vedremo delle belle: “Non è un momento facile”

Momento difficile per Valeria Marini che crolla in diretta nello studio dello show “Ne vedremo delle belle”.Valeria Marini è tra le protagoniste dello show del sabato sera di Raiuno “Ne vedremo delle belle”. In diretta, la showgirl sfoggia il suo sorriso nonostante il cuore sia particolarmente ferito. La Marini, infatti, non sta vivendo un momento

Valeria Marini è tra le protagoniste dello show del sabato sera di Raiuno “Ne vedremo delle belle”. In diretta, la showgirl sfoggia il suo sorriso nonostante il cuore sia particolarmente ferito. La Marini, infatti, non sta vivendo un momento particolarmente facile al punto che, nella puntata dello show del 5 aprile 2025, è crollata lasciandosi andare alle lacrime.

Tutto è accaduto durante le prove della puntata, ma il momento è stato trasmesso in diretta con una clip che ha commosso il pubblico. La settimana appena trascorsa è stata piuttosto complicata per la Marini sia per situazioni della sua vita privata che per quanto sta accadendo dietro le quinte del programma dove i rapporti con le colleghe non sono idilliaci.

Valeria Marini: perché ha pianto in diretta

Durante l’ultima puntata di “Ne vedremo delle belle”, Carlo Conti ha mandato in onda un filmato mostrando la difficile settimana affrontata da Valeria Marini. Durante le prove, in particolare, la showgirl ha avuto un vero e proprio crollo emotivo che l’ha costretta anche a lasciare lo studio. “Mi viene da piangere, crollo quando sono stanca”, ha detto all’insegnante che ha provato ad aiutarla. “Non è un momento facile per me”, ha poi aggiunto la showgirl che si è mostrata infastidita anche dalle frecciatine delle colleghe nei suoi confronti.

“Comincio a percepire che fanno il sorriso davanti e dietro non è così. Non avevo bisogno di fare questo spettacolo per tornare alla ribalta, non sono qui a sgomitare. Siamo in un talent per fare una gara”, ha detto ancora la Marini, ma cosa sta accadendo alla showgirl?

La verità è venuta a galla nella puntata di Domenica In del 6 aprile 2025 di cui è stata ospite insieme a Pamela Prati. Durante l’intervista, la Marini non ha trattenuto l’emozione quando ha parlato della mamma spiegando di sentire fortemente la sua mancanza. «La famiglia è molto importante per me, sono momenti fragili per me. Ne vedremo delle belle mi ha aiutato moltissimo a distrarmi e a rinforzarmi», ha spiegato la showgirl facendo riferimento alla madre che ha interrotto ogni rapporto con lei dallo scorso settembre dopo essere stata vittima di una truffa che le ha fatto perdere 350mila euro.

Toccata dalle parole della showgirl che ha ribadito che, in questo momento, sente fortemente la mancanza di mamma Gianna, Mara Venier le ha così promesso di aiutarla a risolvere la situazione.