Le ipotesi finali de Il Paradiso delle Signore: Rita torna?

Mentre la soap sta per volgere al termine della sua nona stagione, forse Rita potrebbe tornare, inaspettatamente, per fare una confessione…

Da diverse puntate, ormai ne Il Paradiso delle Signore 9, sta tenendo banco un mistero che ha mandato in crisi il grande magazzino milanese, con una serie di pesanti risvolti, soprattutto dal punto di vista economico. Alcuni episodi addietro, infatti, è occorso un furto.

Rita, infiltrata tra le Veneri de Il Paradiso, aveva rubato delle foto top secret all’azienda e, per di più, la bozza di un vestito che apparteneva alla nuova collezione di Gianlorenzo Botteri, che sarebbe dovuta uscire in breve tempo. La donna, pagata profumatamente da Tancredi Di Sant’Erasmo, aveva fatto tutto ciò per consentire al fratello, di studiare.

Stando, tuttavia, ogni giorno al fianco delle commesse del suddetto negozio, aveva imparato ad affezionarsi a loro, e aveva poi realizzato di aver creato un danno enorme con il suo latrocinio. I sensi di colpa l’hanno pervasa, dunque, a tal punto, che quando Tancredi le ha proposto l’ennesimo “brutto scherzo” ai danni de Il Paradiso, la giovane si è rifiutata.

A quel punto, ha deciso di partire, dicendo di aver trovato un lavoro da hostess, e lasciare Milano per sempre.

Il Paradiso delle Signore, ipotesi sul finale di stagione: Rita tornerà per confessare il furto?

Nelle prossime puntate della soap, vedremo proprio che l’idea di Rita di andar via da Milano, si concretizzerà. La ragazza, infatti, partirà e porterà con sé anche il segreto che, se scoperto, avrebbe potuto metterla in guai molto seri.

Nessuno, dunque, sospetterà che Rita abbia potuto arrivare a tanto. Tuttavia, un’ipotesi è che, considerato che ci stiamo avvicinando al gran finale della nona stagione, con molta probabilità, potrebbe esserci una svolta. Magari, infatti, le cattive azioni compiute da Rita, Tancredi e Giulia Furlan potrebbero anche venire a galla.

Potrebbe accadere, inoltre, che Furlan, infine, si penta di ciò che ha fatto, e confessare quanto ordito ai suoi danni con Di Sant’Erasmo e Rita. Certo, si tratterebbe di una verità che potrebbe essere sconvolgente, soprattutto per chi, come le Veneri, ha passato del tempo con la giovane, illudendosi che anche lei, come loro, non sapesse nulla di ciò che era accaduto alla bozza del vestito di Botteri.

L’unico che, in effetti, è stato molto vicino alla verità, o meglio, ha intuito molto bene chi ci fosse dietro al furto delle foto e della bozza, è stato Marcello Barbieri. Proprio questa sua convinzione aveva portato il giovane, a discussioni molto pesanti, in particolare con Rosa Camilli. Verrà, dunque, fuori, la verità?

In attesa di capire se effettivamente ci sarà un colpo di scena del genere, Il Paradiso delle Signore è confermato anche per la stagione 10, che tornerà, come tutti gli anni, nella fascia daytime, da settembre 2025. Di certo, c’è molta carne al fuoco e le ultime trame lasciano presagire molti spunti per nuovi filoni narrativi.