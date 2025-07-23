Le indiscrezione sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi: conduttrice, cast, opinionisti, data di inizio

Dopo una stagione tra alti e bassi, il reality cambia tutto: ecco cosa è spuntato sui social. Nuovi opinionisti e ritorno alle origini?

Archiviata la diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi, già si pensa al futuro di quello che rimane uno dei reality (nonostante tutto) di punta di Canale 5. La macchina organizzativa per la ventesima edizione è già in movimento e le prime indiscrezioni cominciano a delineare un’edizione totalmente rinnovata, sia nei volti che nella strategia.

Nonostante il trionfo di Cristina Plevani, che ha catapultato i telespettatori agli albori del Grande Fratello e che ha conquistato il pubblico con il 49,71% dei voti — la finale non è riuscita a risollevare gli ascolti, segnando un nuovo record negativo per lo storico reality. La puntata conclusiva è stata comunque ricca di tensione, anche a causa di un incidente sfiorato: Loredana Cannata, durante una prova subacquea, è rimasta incastrata, provocando attimi di panico prima di essere prontamente soccorsa.

Proprio in risposta a questi dati, la produzione ha deciso di rivedere tutto. Dopo il passaggio di testimone da Ilary Blasi a Vladimir Luxuria e nell’ultima edizione a Veronica Gentili, per la prossima edizione sarebbe stata confermata la giornalista, la quale inizierà a lavorare già da settembre al nuovo cast. La conduttrice è pronta a dare una svolta editoriale al programma, puntando su narrazione, emozione e un tono più coinvolgente.

Le prime indiscrezioni sulla prossima stagione de L’Isola dei Famosi

La nuova stagione, secondo quanto svelato da Lorenzo Pugnaloni, dovrebbe tornare in onda a gennaio 2026, per riprendere la tradizione delle prime edizioni trasmesse nel cuore dell’inverno. La decisione di anticipare il programma a inizio anno non è casuale: dopo gli ascolti deludenti registrati negli ultimi anni, la produzione punta al rilancio. La diciannovesima edizione, andata in onda dal 7 maggio al 2 luglio, è stata infatti la meno vista di sempre, con una media di 1.831.000 spettatori e uno share del 15,37%, stando ai dati riportati da Movieplayer.it. Un bilancio amaro.

Tuttavia l’azienda del Biscione non ha nessuna intenzione “di mollare la presa” e starebbe rilanciando novità anche tra gli opinionisti in studio: sempre secondo Pugnaloni non ci saranno più tre opinionisti, ma ben due. Ma sono i nomi tirati in ballo dal noto esperto di gossip a lasciare perplessi i fan: Selvaggia Lucarelli e Giuseppe Cruciani. Entrambi sono già apparsi durante la scorsa edizione come ospiti, anche se in momenti e contesti diversi, e sembrano avere tutte le carte in regola per rendere le dirette ancora più accese. E poi..come non ricordare il gossip che aleggia intorno a loro? In passato sono stati una coppia!

“Vi confermo che L’Isola dei famosi partirà a gennaio come i vecchi tempi e la Gentili già da settembre comincerà a lavorare al cast. Tra gli opinionisti si potrebbero valutare Lucarelli e Cruciani dato che sono stati più volte ospiti nella scorsa edizione. E questa volta saranno in due.” Scrive Pugnaloni in una delle sue storie.

Sul fronte del cast dei naufraghi, tutto è ancora top secret, ma le selezioni sono cominciate. L’obiettivo è costruire un gruppo eterogeneo e televisivamente efficace: volti noti, ex sportivi, influencer, personaggi controversi e magari qualche outsider inaspettato. La sfida è doppia: riconquistare il pubblico e scrivere un nuovo capitolo della lunga storia dell’Isola dei Famosi. La partenza è fissata per gennaio 2026. La speranza? Che il reality torni finalmente a brillare.