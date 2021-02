Oggi, mercoledì 17 febbraio 2021, a partire dalle ore 11:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione de Le indagini di Lolita Lobosco, una miniserie con Luisa Ranieri, diretta da Luca Miniero, liberamente tratta dai romanzi della scrittrice Gabriella Genisi, che andrà in onda su Rai 1.

Lolita Lobosco, il personaggio interpretato da Luisa Ranieri, che torna in tv dopo le due stagioni de La vita promessa, la serie diretta da Ricky Tognazzi andata in onda sempre su Rai 1, è un vicequestore del commissariato di polizia di Bari, sua città natale, dove tornerà dopo un lungo periodo di lavoro trascorso nel nord Italia, una classica donna del sud, “mediterranea, vivace, empatica e single in carriera”.

Le indagini di Lolita Lobosco sarà una miniserie che unirà il giallo tipico all’italiana, declinato al femminile, con la commedia rosa. La serie è stata girata tra Bari, Monopoli e Roma e le riprese hanno avuto inizio nel luglio dell’anno scorso.

I romanzi di Gabriella Genisi riguardanti il personaggio di Lolita Lobosco sono i seguenti: La circonferenza delle arance, Giallo ciliegia, Uva noir, Gioco pericoloso, Spaghetti all’assassina, Mare nero, Dopo tanta nebbia e I quattro cantoni.

La prima puntata andrà in onda domenica 21 febbraio 2021, su Rai 1, in prima serata, a partire dalle ore 21:25, per un totale di 4 puntate.

Le indagini di Lolita Lobosco è una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco (casa di produzione di Luca Zingaretti, marito di Luisa Ranieri), in collaborazione con Rai Fiction.

Durante la conferenza stampa di oggi, interverranno Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, Luca Miniero e gli attori protagonisti della miniserie, Luisa Ranieri, Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin e Lunetta Savino.

TvBlog seguirà in diretta la conferenza stampa a partire dalle ore 11:30.