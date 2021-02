Inizia con una pesante accusa ad un suo vecchio amore ed un omicidio l’avventura di Lolita Lobosco su Raiuno. Da questa sera, 21 febbraio 2021, alle 21:25, parte con la prima puntata la serie tv tratta dai romanzi scritti da Gabriella Genisi e che vedono Luisa Ranieri nei panni della protagonista, un Vicequestore di Bari che ancora oggi -nonostante siano passati cinquant’anni dal primo ingresso di una donna in Polizia- deve vedersela con i pregiudizi di un mondo popolato soprattutto da uomini.

A dirigere le quattro puntata, co-prodotte da Rai Fiction, Bibi Film e Zocotoco, c’è Luca Miniero, per la prima volta alla regia di una fiction Rai. Le sceneggiature della serie, invece, sono di Massimo Gaudioso, Daniela Gambaro e Massimo Reale.

La prima puntata

La prima puntata della serie, “La circonferenza delle arance”, è tratta dall’omonimo libro del 2010 della Genisi (edito da Marsilio, disponibile anche in e-book). Lolita, dopo anni passati a Legnano per lavoro, è da poco rientrata a Bari, la sua città natale. Qui si riavvicina alla madre Nunzia (Lunetta Savino) ed alla sorella Carmela (Giulia Fiume), ma non al ricordo del padre Nicola (Aldo Ottobrino), venuto a mancare anni prima e che fu arrestato per alcuni reati.

Al lavoro, Lolita deve difendere la propria immagine di donna emancipata e sensuale, che spesso suscita commenti tra i suoi colleghi. Quando si tratta di risolvere un caso, però, Lolita è insuperabile. Così, anche quando la giovane Angela Capua (Gina Amarante) accusa il suo capo Stefano Morelli (Paolo Briguglia) di violenza sessuale, si mette subito al lavoro.

Lolita è doppiamente motivata a scoprire la verità, dal momento che Stefano, oggi dentista, è stato il suo primo amore adolescenziale, ed ancora oggi tra i due sembra esserci una certa attrazione. Lolita si convince che l’uomo sia innocente: indaga così per scagionarlo da questa terribile accusa, riuscendoci.

Tra i due è così possibile ricongiungersi e passare una notte insieme: ma il giorno dopo il corpo di Angela viene trovato senza vita in una piscina vuota. Stefano è nuovamente il sospettato principale, e questa volta Lolita non sa davvero se credere alla sua innocenza.

Tutto si sviluppa sotto le feste natalizie: Lolita deve vedersela con i pranzi di famiglia organizzati dalla madre e con le feste a cui la invita la sua amica Marietta (Bianca Nappi), magistrato che con Lolita collabora spesso. E’ proprio lei a presentarle Danilo Martini (Filippo Scicchitano), giovane giornalista che resta subito affascinato da Lolita.

Lolita Lobosco, streaming

© Duccio Giordano

E’ possibile vedere Lolita Lobosco in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.