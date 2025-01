Quali sono i servizi e gli ospiti della puntata di stasera, 28 gennaio 2025 (in onda eccezionalmente di martedì), de Le Iene? Anche per la stagione 2024-2025, il programma di Italia 1 è tornato in onda in prima serata, la domenica, con le sue inchieste, i suoi scherzi e gli ospiti in studio, per la ventottesima edizione del programma ideato da Davide Parenti e con la regia di Antonio Monti.

Le Iene, ospiti stasera 28 gennaio 2025

Tra gli ospiti in studio della puntata di questa sera de Le Iene il cantautore e rapper italiano Chiello, pseudonimo di Rocco Modello.

Le Iene, servizi stasera 28 gennaio 2025

Numerosi i servizi in onda. Tra questi:

Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, giovani calciatori del Livorno, sarebbero stati coinvolti in una violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa americana di 22 anni nel marzo 2022. Approfittando della presunta incapacità della vittima di opporsi, i due, insieme ad altri tre giovani, avrebbero commesso l’abuso. Nel 2024, il Tribunale di Milano li ha condannati, in primo grado, a 3 anni e 7 mesi di reclusione. In esclusiva, Giulio Golia ha intervistato i due giovani, principali protagonisti della vicenda, che per la prima volta racconteranno i fatti dal loro punto di vista. Inoltre, le parole di Cristiano Lucarelli, ex calciatore e padre di Mattia.

Nicolò De Devitiis ha raggiunto Il Volo a Parigi, in una delle tappe del tour, per conoscere Piero, Gianluca e Ignazio al di fuori del trio e scoprire qualcosa di più sul rapporto che li lega. Il gruppo è stato creato a tavolino in un programma televisivo, quando i tre avevano solo 14 anni. Da allora sono artisticamente inseparabili. Ma cosa pensano realmente l’uno dell’altro?

Nina Palmieri torna a occuparsi delle circostanze della morte di Liliana Resinovich. L’inviata ha trascorso una giornata con Sebastiano Visintin, marito della vittima, per approfondire i punti ancora poco chiari del caso. Tra le questioni affrontate spicca il suo alibi informatico che, sebbene considerato solido, potrebbe non rivelarsi così inattaccabile a un’analisi più approfondita. La mattina della scomparsa della moglie, la ricostruzione fornita da Visintin presenterebbe un buco di tre ore, priva di riscontri oggettivi. Il suo telefono, infatti, risulterebbe spento in quel lasso di tempo. Secondo quanto affermato, sarebbe rimasto nel magazzino ad affilare coltelli. Rimane però da chiarire quanto questa versione sia effettivamente attendibile.

Le Iene, diretta stasera, su che canale?

Il programma va in onda in diretta tutte le domeniche, dalle 21:15 all’01:00 circa, su Italia 1.

Chi conduce Le Iene?

Alla guida di questa edizione ritroviamo Veronica Gentili e Max Angioni. Veronica Gentili, giornalista, ha anche avuto una carriera da attrice, ma è nota soprattutto per aver condotto vari programma d’informazione a Mediaset. Max Angioni, invece, è un attore comico che fa stand up, diventato famoso grazie alla partecipazione ad Italia’s Got Talent e a dei video social diventati virali.

