Quali sono i servizi e gli ospiti della puntata di stasera, 26 gennaio 2025, de Le Iene? Anche per la stagione 2024-2025, il programma di Italia 1 è tornato in onda in prima serata, la domenica, con le sue inchieste, i suoi scherzi e gli ospiti in studio, per la ventottesima edizione del programma ideato da Davide Parenti e con la regia di Antonio Monti.

Le Iene, ospiti stasera 26 gennaio 2025

Tra gli ospiti in studio della puntata di questa sera de Le Iene compaiono il gruppo de I Legnanesi; il pugile Luigi Mantegna – in arte Louis -; la fumettista Josephine Yole Signorelli, nota come “Fumettibrutti”, e l’attrice Carla Pucciarelli.

Le Iene, servizi stasera 26 gennaio 2025

Numerosi i servizi in onda. Tra questi:

Il viaggio di Gaston Zama con Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli, dal Piemonte alle Alpi Svizzere con destinazione Davos, per capire le decisioni dei grandi della Terra. Le due attrici, da tempo critiche nei confronti della società capitalista e del consumismo estremo, sono arrivate nella località sciistica dove ha luogo il World Economic Forum per vedere, attraverso i propri occhi, cosa succede realmente nel luogo dove si riuniscono annualmente i politici, gli esponenti dell’economia e della finanza, intellettuali e rappresentanti di organizzazioni non governative in quello che è considerato il raduno dell’élite mondiale.

Il servizio di Filippo Roma è sul dissing calcistico del momento, avvenuto tra Lele Adani e Fabio Caressa. L’inviato li ha incontrati entrambi.

Alice Martinelli si occupa del caso della neonata rapita a Cosenza. Una donna si è finta infermiera per sottrarre una bambina appena nata all’interno di una clinica del capoluogo calabrese. La neonata è stata ritrovata sana e salva poche ore dopo, nell’auto della responsabile Rosa Vespa, arrestata insieme al marito Moses Aqua. Quest’ultimo è stato poi scarcerato in quanto ingannato dalla moglie, che gli avrebbe fatto credere di essere incinta. Nel servizio, immagini e interviste inedite.

Nel reportage di Alessandro Sortino il racconto della crisi immobiliare che sta investendo il Partito Democratico bolognese. Un terzo delle sedi, 33 in totale, sarebbe destinato alla chiusura per il mancato pagamento degli affitti. L’inviato analizza le ragioni e le conseguenze di una situazione complessa e paradossale.

Le Iene, diretta stasera, su che canale?

Il programma va in onda in diretta tutte le domeniche, dalle 21:15 all’01:00 circa, su Italia 1.

Chi conduce Le Iene?

Alla guida di questa edizione ritroviamo Veronica Gentili e Max Angioni. Veronica Gentili, giornalista, ha anche avuto una carriera da attrice, ma è nota soprattutto per aver condotto vari programma d’informazione a Mediaset. Max Angioni, invece, è un attore comico che fa stand up, diventato famoso grazie alla partecipazione ad Italia’s Got Talent e a dei video social diventati virali.

Come contattare Le Iene?

Per le segnalazioni si può andare sul sito ufficiale del programma e compilare l’apposito modulo a questo link. Tutte le altre comunicazioni si possono inviare via fax allo 02 25 14 89 15.

Come partecipare come pubblico a Le Iene?

Se volete assistere al programma in diretta come pubblico, si può chiamare il 328 03 92 996 dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 17:30, oppure inviare una mail a iene@parterre.tv.

Le Iene su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Italia 1, si può vedere Le Iene in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.