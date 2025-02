Quali sono i servizi e gli ospiti della puntata di stasera, domenica 2 febbraio 2025, de Le Iene? Anche per la stagione 2024-2025, il programma di Italia 1 è tornato in onda in prima serata, la domenica, con le sue inchieste, i suoi scherzi e gli ospiti in studio, per la ventottesima edizione del programma ideato da Davide Parenti e con la regia di Antonio Monti.

Le Iene, ospiti stasera 2 febbraio 2025

Tra gli ospiti in studio della puntata di questa sera de Le Iene l’attrice Aurora Ruffino e il cantante Riki (vero nome Riccardo Marcuzzo).

Le Iene, servizi stasera 2 febbraio 2025

Numerosi i servizi in onda. Tra questi:

Mentre Roccaraso si prepara a un nuovo fine settimana difficile, Alessandro Sortino ha raggiunto la località sciistica per convincere i numerosi turisti a optare per le partenze intelligenti: andarci, ma non tutti insieme. Dallo scorso fine settimana, la cittadina è infatti protagonista delle cronache, proprio per essere stata invasa da migliaia di visitatori che hanno causato disagi e rallentamenti lungo le strade. Per evitare il caos, la Iena chiede ad alcuni Tiktoker e a Rita De Crescenzo – che aveva invece incentivato l’afflusso eccessivo, condividendo sul social numerosi video – di fare degli appelli, per evitare la “valanga umana”.

Nel servizio di Giulio Golia, nuove immagini inedite e documenti esclusivi raccontano i drammatici momenti della morte di Ramy Elgaml, ricostruendo ancora più a fondo la verità su quanto accaduto.

Roberta Rei ha seguito Valentina Nappi e Christian Clay a Las Vegas, dove ogni anno si tengono gli AVN Awards, considerati gli Oscar del porno. Dietro le quinte dell’evento, ha incontrato alcuni dei principali protagonisti a livello mondiale. Poi, a Los Angeles, l’inviata ha trascorso una giornata con Valentina per conoscere più a fondo la regina delle pornostar italiane.

Le Iene, diretta stasera, su che canale?

Il programma va in onda in diretta tutte le domeniche, dalle 21:15 all’01:00 circa, su Italia 1.

Chi conduce Le Iene?

Alla guida di questa edizione ritroviamo Veronica Gentili e Max Angioni. Veronica Gentili, giornalista, ha anche avuto una carriera da attrice, ma è nota soprattutto per aver condotto vari programma d’informazione a Mediaset. Max Angioni, invece, è un attore comico che fa stand up, diventato famoso grazie alla partecipazione ad Italia’s Got Talent e a dei video social diventati virali.

Come contattare Le Iene?

Per le segnalazioni si può andare sul sito ufficiale del programma e compilare l’apposito modulo a questo link. Tutte le altre comunicazioni si possono inviare via fax allo 02 25 14 89 15.

Come partecipare come pubblico a Le Iene?

Se volete assistere al programma in diretta come pubblico, si può chiamare il 328 03 92 996 dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 17:30, oppure inviare una mail a iene@parterre.tv.

Le Iene su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Italia 1, si può vedere Le Iene in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.