Quali sono i servizi e gli ospiti della puntata di stasera, domenica 16 marzo 2025, de Le Iene? Anche per la stagione 2024-2025, il programma di Italia 1 è tornato in onda in prima serata, la domenica, con le sue inchieste, i suoi scherzi e gli ospiti in studio, per la ventottesima edizione del programma ideato da Davide Parenti e con la regia di Antonio Monti.

Le Iene, ospiti stasera 16 marzo 2025

Per ora, non sono stati annunciati ospiti.

Le Iene, servizi stasera 16 marzo 2025

Il programma torna sul caso di Garlasco, che segue da nove anni, senza mai abbandonare l’ipotesi che ci possa essere stato un errore nel condannare come responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi, Alberto Stasi, suo fidanzato all’epoca dei fatti.

In questi giorni è arrivata una notizia importante: il caso è stato riaperto con una nuova ipotesi di indagine. Due giorni fa Le Iene hanno incontrato un supertestimone che, dopo 18 anni di silenzio, ha deciso di raccontare la sua versione su ciò che sarebbe accaduto il giorno del delitto.

L’uomo ha scelto di parlare solo ora perché, sostiene, temeva di “finire nei guai”. “Se mi sento più libero?”, ha dichiarato il testimone, “sì, dopo 18 anni a dover parlare di questa cosa mi sono sentito meglio, a livello emotivo e personale. Lo faccio solo per quella ragazza, degli altri non me ne frega niente”. Questa ultima ipotesi investigativa viene raccontata in un servizio di Alessandro De Giuseppe.

Le Iene, diretta stasera, su che canale?

Il programma va in onda in diretta tutte le domeniche, dalle 21:15 all’01:00 circa, su Italia 1.

Chi conduce Le Iene?

Alla guida di questa edizione ritroviamo Veronica Gentili e Max Angioni. Veronica Gentili, giornalista, ha anche avuto una carriera da attrice, ma è nota soprattutto per aver condotto vari programma d’informazione a Mediaset. Max Angioni, invece, è un attore comico che fa stand up, diventato famoso grazie alla partecipazione ad Italia’s Got Talent e a dei video social diventati virali.

Come contattare Le Iene?

Per le segnalazioni si può andare sul sito ufficiale del programma e compilare l’apposito modulo a questo link. Tutte le altre comunicazioni si possono inviare via fax allo 02 25 14 89 15.

Come partecipare come pubblico a Le Iene?

Se volete assistere al programma in diretta come pubblico, si può chiamare il 328 03 92 996 dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 17:30, oppure inviare una mail a iene@parterre.tv.

Le Iene su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Italia 1, si può vedere Le Iene in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.