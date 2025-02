Quali sono i servizi e gli ospiti della puntata di stasera, martedì 11 febbraio 2025, de Le Iene? Anche per la stagione 2024-2025, il programma di Italia 1 è tornato in onda in prima serata, la domenica, con le sue inchieste, i suoi scherzi e gli ospiti in studio, per la ventottesima edizione del programma ideato da Davide Parenti e con la regia di Antonio Monti.

Le Iene, ospiti stasera 11 febbraio 2025

La puntata, condotta come sempre da Veronica Gentili e Max Angioni, non prevede ospiti.

Le Iene, servizi stasera 11 febbraio 2025

Una puntata speciale, che ripropone i dieci servizi più amati della stagione appena trascorsa, partendo dall’esperimento con la Iena meno spericolata, Sebastian Gazzarrini, in giro per l’Europa a testare le giostre più spaventose, per poi passare alla “pescivendola più bella d’Italia” che si è vista bannare il suo profilo Tiktok dopo l’incontro con Filippo Roma.

Rivedremo Veronica Ruggeri che aveva scoperto che una nota catena di ristoranti dal discreto successo, in realtà sembrerebbe nascondere brutte sorprese, mentre Alice Martinelli si è occupata del “chirurgo dei vip”, un medico estetico che ha non ha soddisfatto appieno le richieste dei suoi pazienti.

E ancora, Matteo Viviani che aveva messo in guardia parlando di un probabile pericolo ancora poco considerato, quello dei lupi, e Nina, impegnata a difendere una splendida famiglia composta da cinque persone che, tra un sacrificio e l’altro, sembrava aver incontrato qualcuno senza scrupoli.

Cizko aveva approfondito la saga di una chat piuttosto strana, nata per mettere in contatto personaggi celebri con alcune ragazze molto avvenenti, ufficialmente per ragioni d’immagine, ma che, in alcuni casi, avrebbe preso una piega ben diversa. In onda anche il servizio più utile, che è stato anche quello più visto sui social, in cui Roberta Rei aveva documentato il consumo del latte crudo e i pericoli ad esso correlati.

Immancabile il reportage di Gaston Zama che sembra aver svelato l’arcano dietro il fenomeno del “calippo tour”, di cui tutti i media si sono occupati. Infine, Giulio Golia e i suoi teneri vecchietti torinesi e l’intervista di Nicolò De Devitiis al grande Svenn Goran Eriksson.

Le Iene, diretta stasera, su che canale?

Il programma va in onda in diretta tutte le domeniche, dalle 21:15 all’01:00 circa, su Italia 1. Oggi va in onda eccezionalmente di martedì.

Chi conduce Le Iene?

Alla guida di questa edizione ritroviamo Veronica Gentili e Max Angioni. Veronica Gentili, giornalista, ha anche avuto una carriera da attrice, ma è nota soprattutto per aver condotto vari programma d’informazione a Mediaset. Max Angioni, invece, è un attore comico che fa stand up, diventato famoso grazie alla partecipazione ad Italia’s Got Talent e a dei video social diventati virali.

Come contattare Le Iene?

Per le segnalazioni si può andare sul sito ufficiale del programma e compilare l’apposito modulo a questo link. Tutte le altre comunicazioni si possono inviare via fax allo 02 25 14 89 15.

Come partecipare come pubblico a Le Iene?

Se volete assistere al programma in diretta come pubblico, si può chiamare il 328 03 92 996 dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 17:30, oppure inviare una mail a iene@parterre.tv.

Le Iene su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Italia 1, si può vedere Le Iene in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.