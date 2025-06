Quali sono i servizi e gli ospiti della puntata di stasera, martedì 25 febbraio 2025, de Le Iene? Anche per la stagione 2024-2025, il programma di Italia 1 è tornato in onda in prima serata, la domenica, con le sue inchieste, i suoi scherzi e gli ospiti in studio, per la ventottesima edizione del programma ideato da Davide Parenti e con la regia di Antonio Monti. Dal 18 febbraio, il programma va in onda anche il martedì, con la versione Le Iene Show, con un taglio più leggero e divertente rispetto all’appuntamento della domenica.

Le Iene Show, ospiti stasera 25 febbraio 2025

Ospite della puntata è Joan Thiele, reduce dal Festival di Sanremo, a cui ha partecipato con il brano “Eco”.

Le Iene Show, servizi stasera 25 febbraio 2025

Il nuovo gioco “Questa la so”

Novità dell’appuntamento del martedì è il contest “Questa La So”, un format inedito per Le Iene che per la prima volta coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, per ogni sessione di gioco.

La storia di Marcell Jacobs

Nicolò De Devitiis ha raggiunto Marcell Jacobs a Jacksonville, in Florida, dove il campione olimpico sta preparando la stagione del riscatto, con l’obiettivo di riconquistare il titolo di uomo più veloce al mondo. 48 ore insieme per scoprire il vero Jacobs, tra ambizioni, fragilità e un passato che lo ha segnato.

Dopo mesi difficili Jacobs ha deciso di lasciare l’Italia e di costruire la sua nuova vita negli Stati Uniti, dove ha ritrovato la serenità e la concentrazione, lontano da pressioni e aspettative. “Siamo venuti dall’altra parte del mondo per allenarci nel miglior modo”, dichiara Marcell. “Sono un po’ scappato, mi sentivo perso e avevo bisogno di cambiare tutto”.

Nicolò gli chiede del rapporto con i suoi colleghi e gli ricorda le voci secondo cui non andasse d’accordo con Filippo Tortu, velocista italiano anche lui campione olimpico. Jacobs chiarisce: “Tortu è sempre stato uno di quelli che mi ha aiutato a diventare l’atleta che sono oggi. All’inizio lo subivo molto: per quanto mi impegnassi, lui riusciva sempre a battermi. Io cercavo di migliorare, di dare qualcosa in più, ma lui era sempre davanti. Poi, quando ho fatto quel passaggio mentale che mi serviva, sono diventato il numero uno al mondo”.

Diventare campione olimpico ha avuto anche un prezzo, il fatto che qualcuno abbia dubitato delle sue prestazioni e lo abbia affiancato al doping. Jacobs risponde senza esitazioni: “Dopo Tokyo sì, perché era impossibile che un italiano potesse vincere. Quello non mi ha mai minimamente toccato. Per me posso anche arrivare ultimo a tutte le gare. Ma pensare di barare, perché? Per quale motivo”.

Ma la sfida più grande per Marcell è stata affrontare il passato e il rapporto con il padre, che ha abbandonato la sua famiglia quando lui era bambino. “Ho vissuto l’abbandono del fatto che io non ho mai avuto una figura paterna nella mia vita e quindi ho sempre avuto questa paura inconscia che, se non facevo bene le cose, le persone a cui volevo bene mi potessero abbandonare“. Il padre, militare americano, li aveva lasciati quando Jacobs era piccolo e per anni non hanno avuto alcun contatto. “È andato in missione in Corea, e quando è tornato non era più lo stesso. Non voleva più sapere niente di nessuno”. Dopo un lungo silenzio, grazie al supporto della sua mental coach, Marcell ha trovato il coraggio di riallacciare il rapporto con lui: “Mi sono sentito un po’ più leggero. Quando però non si è presentato al mio matrimonio all’inizio ci sono rimasto male, poi ho capito che per lui sarebbe stato troppo”.

