Quali sono i servizi e gli ospiti della puntata di stasera, martedì 18 febbraio 2025, de Le Iene? Anche per la stagione 2024-2025, il programma di Italia 1 è tornato in onda in prima serata, la domenica, con le sue inchieste, i suoi scherzi e gli ospiti in studio, per la ventottesima edizione del programma ideato da Davide Parenti e con la regia di Antonio Monti. Dal 18 febbraio, il programma va in onda anche il martedì, con la versione Le Iene Show, con un taglio più leggero e divertente rispetto all’appuntamento della domenica.

Le Iene Show, ospiti stasera 18 febbraio 2025

Ospiti della puntata sono Clara, reduce dal Festival di Sanremo, a cui ha partecipato con il brano “Febbre”, e Maurizio Lastrico.

Le Iene Show, servizi stasera 11 febbraio 2025

Il nuovo gioco “Questa la so”

Novità dell’appuntamento del martedì è il contest “Questa La So”, un format inedito per Le Iene che per la prima volta coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, per ogni sessione di gioco.

Achille Lauro a Sanremo

Tra i vari servizi, Achille Lauro a Sanremo, seguito per tutta la kermesse da Nicolò De Devitiis; uno scherzo a Shaila Gatta realizzato prima della sua partecipazione al Grande Fratello e un emozionante reportage di Alice Martinelli dall’Uganda, dove ha incontrato il corpo di ballo di bambini che sta conquistando i social.

Le Iene, diretta stasera, su che canale?

Il programma va in onda in diretta tutte le domeniche, dalle 21:15 all’01:00 circa, su Italia 1.

Chi conduce Le Iene?

Alla guida di questa edizione ritroviamo Veronica Gentili e Max Angioni. Veronica Gentili, giornalista, ha anche avuto una carriera da attrice, ma è nota soprattutto per aver condotto vari programma d’informazione a Mediaset. Max Angioni, invece, è un attore comico che fa stand up, diventato famoso grazie alla partecipazione ad Italia’s Got Talent e a dei video social diventati virali.

Come contattare Le Iene?

Per le segnalazioni si può andare sul sito ufficiale del programma e compilare l’apposito modulo a questo link. Tutte le altre comunicazioni si possono inviare via fax allo 02 25 14 89 15.

Come partecipare come pubblico a Le Iene?

Se volete assistere al programma in diretta come pubblico, si può chiamare il 328 03 92 996 dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 17:30, oppure inviare una mail a iene@parterre.tv.

Le Iene su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Italia 1, si può vedere Le Iene in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.