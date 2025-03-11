Quali sono i servizi e gli ospiti della puntata di stasera, martedì 11 marzo 2025, de Le Iene? Anche per la stagione 2024-2025, il programma di Italia 1 è tornato in onda in prima serata, la domenica, con le sue inchieste, i suoi scherzi e gli ospiti in studio, per la ventottesima edizione del programma ideato da Davide Parenti e con la regia di Antonio Monti. Dal 18 febbraio, il programma va in onda anche il martedì, con la versione Le Iene Show, con un taglio più leggero e divertente rispetto all’appuntamento della domenica.

Le Iene Show, ospiti stasera 11 marzo 2025

Ospiti della puntata sono il gruppo musicale i The Kolors e Settembre, il vincitore di Sanremo Giovani 2025.

Le Iene Show, servizi stasera 11 marzo 2025

L’inchiesta sul Natisone

Continua l’inchiesta di Roberta Rei sulla tragica morte dei tre ragazzi trascinati via dal fiume Natisone a maggio dello scorso anno, per fare chiarezza su cosa non ha funzionato quel giorno, sul perché sono stati necessari 41 minuti per l’arrivo dei soccorsi e se vi siano state sottovalutazioni del pericolo o, addirittura, negligenze. Dopo la diffusione degli audio tra Patrizia e i soccorritori, nel nuovo servizio le chiamate inedite intercettate tra i vari operatori coinvolti nei soccorsi: il NUE112, i Vigili del Fuoco e la SORES FVG.

48 ore con Bruno Barbieri

Nicolò De Devitiis ha trascorso 48 ore con Bruno Barbieri, il temutissimo giudice di aspiranti cuochi e di hotel, per conoscerlo più a fondo, esplorando le sue passioni e i suoi luoghi del cuore. Il viaggio inizia a Bologna, dove lo chef apre, per la prima volta, le porte di casa sua a delle telecamere e dove Nicolò avrà l’opportunità di “fargli le pulci”. Che cibi ha nel suo frigorifero? Nel suo letto c’è davvero il topper? Il viaggio si conclude a Sassoferrato, nelle Marche, dove Barbieri ha fondato la sua factory creativa. Qui, chef Barbieri insegnerà a Nicolò a fare i tortellini in fonduta di parmigiano, a “customizzare” jeans e felpe, e insieme monteranno una tenda per dormire in mezzo al bosco.

Il nuovo gioco “Questa la so”

Novità dell’appuntamento del martedì è il contest “Questa La So”, un format inedito per Le Iene che per la prima volta coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, per ogni sessione di gioco.

Le Iene Show, diretta stasera, su che canale?

Il programma va in onda in diretta tutti i martedì, dalle 21:15 all’01:00 circa, su Italia 1.

Chi conduce Le Iene Show?

Alla guida di questa edizione ritroviamo Veronica Gentili e Max Angioni. Veronica Gentili, giornalista, ha anche avuto una carriera da attrice, ma è nota soprattutto per aver condotto vari programma d’informazione a Mediaset. Max Angioni, invece, è un attore comico che fa stand up, diventato famoso grazie alla partecipazione ad Italia’s Got Talent e a dei video social diventati virali.

Come contattare Le Iene?

Per le segnalazioni si può andare sul sito ufficiale del programma e compilare l’apposito modulo a questo link. Tutte le altre comunicazioni si possono inviare via fax allo 02 25 14 89 15.

Come partecipare come pubblico a Le Iene?

Se volete assistere al programma in diretta come pubblico, si può chiamare il 328 03 92 996 dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 17:30, oppure inviare una mail a iene@parterre.tv.

Le Iene su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Italia 1, si può vedere Le Iene in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.