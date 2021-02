Le Iene: lo scherzo ad Elisabetta Gregoraci (video)

Elisabetta Gregoraci è stata la vittima del nuovo scherzo de ‘Le Iene’, in onda, stasera, martedì 23 febbraio 2021. Alla showgirl calabrese, Nicolò De Devitiis ha hackerato, per finta, il profilo Instagram, con la complicità della sorella Marzia e del social media manager (Qui, il video).

Un hacker, senza la sua autorizzazione, ha postato, sui social, alcune Stories contro gli ex compagni d’avventura del ‘Grande Fratello Vip 5’: da Francesco Oppini (accusato di sfruttare il loro legame per vendere più auto), Enock Barwuah (mittente di alcuni messaggi compromettenti), Matilde Brandi (tacciata di aver instaurato una falsa amicizia), Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini (complici dalla lingua biforcuta).

Gli ex gieffini, complici del programma di Italia 1, fanno di tutto per far innervosire la conduttrice. Sul web, escono vari messaggi, articoli di commento alle bombe sganciate dal nuovo proprietario dell’account. Anche il padrone di casa del GF Vip, Alfonso Signorini, raggiunge telefonicamente Elisabetta per avere spiegazioni.

Gregoraci: “Non ci posso credere. Voglio sapere chi è questa testa di caxxo. Io sono buona e cara ma non mi toccare che divento una iena. Mi sta venendo l’esaurimento nervoso. Io non ce la posso fare. Non dormi più la notte. Mi sono rotta i cogxxoni. Me ne vado su un’isola privata, non voglio sapere più niente. Vado a vendere i gelati”.

Il social media manager finge di contattare un amico della polizia postale per individuare l’hacker e riappropriarsi del profilo ufficiale di Elisabetta. Una volta trovato il luogo, la Gregoraci si mette in macchina con i collaboratori per scoprire la verità. Vuole conoscere i motivi che hanno spinto una persona a mettere le mani sul suo account Ig.

Tutto il gruppo, quindi, si lancia all’inseguimento del principale sospettato fino alla scoperta: “Siete monellissimi”. Scherzo riuscito!