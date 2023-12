Le Iene presentano: Inside – Un’altra verità per la strage di Erba stasera su Italia 1: le anticipazioni

Le anticipazioni su Le Iene presentano: Inside – Un’altra verità per la strage di Erba in onda stasera 21 dicembre 2023 su Italia 1

Dopo la mancata messa in onda dello scorso giovedì, stasera, su Italia 1, in prima serata, sarà trasmessa la nuova inchiesta di Antonino Monteleone e Francesco Priano interamente dedicata alla Strage di Erba, che porta per titolo ‘Le Iene presentano: Inside – Un’altra verità per la strage di Erba’.

A 17 anni dalla condanna definitiva all’ergastolo per Olindo Romano e Rosa Bazzi, la vicenda processuale è tornata a occupare le pagine di cronaca grazie a una duplice richiesta di revisione all’esame della Corte d’Appello di Brescia. Da una parte il sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser, dall’altra i difensori dei due condannati hanno chiesto di riesaminare le prove e rivedere definitivamente la condanna.

Monteleone torna a parlare – grazie a elementi nuovi e mai emersi fino a oggi – del caso, fuori e dentro le aule di giustizia. Una vicenda fatta da dettagli che, se guardati da una differente angolazione, potrebbero mutarne il senso fino a restituire una nuova verità. A condividere con l’inviato tesi e conclusioni, frutto di anni di lavoro e di ricerca, scienziati, investigatori e giornalisti investigativi.

Nella puntata si ripercorreranno gli avvenimenti e, in particolare, si mostrerà una nuova prova mai emersa finora, frutto dello studio approfondito delle carte da parte della trasmissione di Italia1; si ascolteranno testimonianze inedite e si evidenzieranno tutti gli elementi che potrebbero far dubitare della colpevolezza della coppia.

Un particolare focus sarà dedicato alle piste alternative che, all’epoca delle indagini, non sarebbero state approfondite: dalla faida scaturita per questioni di droga e soldi tra un gruppo di spacciatori albanesi in contrasto con i tunisini vicini ad Azouz Marzouk (marito di Raffaella e padre del piccolo Youssef) agli affari della Ndrangheta, l’organizzazione criminale calabrese che, negli anni dell’accadimento, aveva ramificazioni anche nel territorio comasco.

Infine, le parti inedite e mai ascoltate delle interviste realizzate in carcere a Rosa e Olindo e le parole di Azouz Marzouk.

Perché Le Iene presentano: Inside sulla strage di Erba non è andato in onda il 14 dicembre 2023

Pochi giorni fa, sul profilo ufficiale de ‘Le Iene’, è apparso un messaggio rassicurando i telespettatori sui motivi dello slittamento della messa in onda dell’inchiesta sulla strage di Erba:

“In molti hanno pensato che non siamo andati in onda perché qualcuno ci ha impedito di farlo. Ci avete mandato in onda migliaia di messaggi e qualche giornalista si è avventurato in fantasiose ricostruzioni. La verità è molto più banale, e se non rivelasse una certa goffaggine tecnologica, farebbe quasi sorridere. In cinque anni di inchiesta, abbiamo raccolto migliaia di ore di filmati. file che appartengono a epoche varie, registrati con ogni tipo di telecamera e complessi da gestire senza conflitti informatici. Così, a pochi minuti dalla messa in onda, il nostro sistema è andato in tilt”