Le Iene presentano Inside: la quinta puntata dedicata a San Patrignano, in onda su Italia 1

Questa sera, giovedì 14 marzo 2024, torna Le Iene presentano Inside, lo spin-off dell’omonimo programma di Davide Parenti, con il quinto appuntamento del nuovo ciclo di puntate.

La puntata in onda stasera, su Italia 1, a partire dalle ore 21:15, sarà dedicata al mondo della tossicodipendenza con un’inchiesta di Cizco e Angelo De Luca dal titolo San Patrignano: inferno o paradiso?.

Le Iene presentano Inside. San Patrignano: inferno o paradiso?

Lo speciale de Le Iene si basa sull’osservazione, durata più di 6 anni, della comunità di San Patrignano, una delle comunità di recupero per tossicodipendenti più grandi del mondo, fondata nel 1978 da Vincenzo Muccioli. Sarà un racconto a 360 gradi nel mondo della tossicodipendenza con l’obiettivo di rispondere a una serie di domande: come si finisce schiavi della droga? Come ci si allontana? E, infine, come si torna a una vita normale?

A questo domande proveranno a rispondere Cizco e Angelo De Luca grazie alle numerose testimonianze dei ragazzi e delle ragazze che sono riusciti ad allontanarsi dalla schiavitù della droga e di quelli che, invece, stanno ancora provando ad uscirne. Una delle storie al centro dello speciale di stasera sarà quella di Karima, una ragazza di 30 anni e madre di due figlie piccole che non vede da oltre un anno, nate in una situazione drammatica legata all’astinenza da eroina. Karima, oggi impegnata nel reparto lavanderia di San Patrignano, si racconterà e condividerà con gli spettatori di Italia 1 le gioie e i dolori di questa esperienza nella comunità.

Nel corso della serata, tra le tante testimonianze raccolte nel corso degli anni, ci sarà anche la storia di Gabriele, uscito dalla comunità di San Patrignano nel 2018, dopo aver concluso il suo percorso di riabilitazione. Il giovane era già stato intervistato proprio da Cizco, a cui aveva confidato di avere paura della solitudine. La sua storia ha avuto un lieto fine: presto Michele sposerà Lisa, una ragazza che si è perdutamente innamorata di lui guardandolo nel servizio andato in onda a Le Iene.