Perché non va in onda Le Iene presentano Inside sulla strage di Erba stasera 14 dicembre 2023 su Italia 1: cosa va al suo posto, quando torna

Perché Le Iene presentano: Inside – Un’altra verità per la strage di Erba non va in onda stasera 14 dicembre 2023

Stasera, in prima serata, su Italia 1, era previsto, ‘Le Iene presentano: Inside – Un’altra verità per la strage di Erba’, la nuova inchiesta realizzata da Antonino Monteleone e Francesco Priano. A pochi minuti dalla messa in onda dello speciale sull’omicidio multiplo commesso nella cittadina in provincia di Como l’11 dicembre del 2006, però, è apparso un messaggio sui social ufficiali de ‘Le Iene’ con la comunicazione della mancata messa in onda nella serata odierna a causa un problema tecnico:

“Per un problema tecnico la puntata di questa sera dedicata alla Strage di Erba non andrà in onda. Ci scusiamo con chi ci stava aspettando, vi faremo sapere presto quando potremo trasmettere la nostra inchiesta.

Vi aspettiamo martedì con una nuova puntata de #LeIene, alle 21.15 su Italia 1!”

Le Iene presentano: Inside non va in onda stasera 14 dicembre 2023: al suo posto Scontro tra Titani

Al posto de ‘Le Iene presentano: Inside – Un’altra verità per la strage di Erba’, su Italia 1, va in onda, ‘Scontro tra Titani’, inizialmente, previsto per domani 15 dicembre 2023, l’action movie a tema mitologico diretto da Louis Leterrier.

Una nuova rilettura molto pop delle avventure di Perseo (Sam Worthington) eroe mitologico che per salvare la bellissima principessa Andromeda è costretto ad affrontare imprese di ogni genere e creature mostruose messe sul suo cammino da un iroso e capriccioso Zeus(Liam Neeson). L’eroe deve fronteggiare i peggiori mostri dei miti greci, dalla Gorgone Medusa al Kraken.

Le Iene presentano: Inside: quando torna?

L’appuntamento con la versione originale del programma, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, è fissato per martedì 19 dicembre 2023. Al momento, non è giunta ancora alcuna comunicazione sulla nuova collocazione della puntata non trasmessa stasera. Se verrà recuperata la prossima settimana o direttamente dopo le festività natalizie. Vi terremo costantemente aggiornati sulla vicenda non appena arriveranno comunicazioni ufficiali da parte di Mediaset.