La risposta de Le Iene a Netflix e a Selvaggia Lucarelli è pronta. Andrà in onda domani sera alle ore 21.15 su Italia 1. Ma andiamo con ordine.

Questa estate ha generato un po’ di discussione Le ultime ore di Mario Biondo, la docuserie Netflix dedicata alla vicenda del giovane italiano trovato morto in una casa di Madrid nel 2013 dove viveva con la moglie, Raquel Sànchez Silva, famosa conduttrice spagnola. Un suicidio, secondo la magistratura iberica (anche da quella italiana il caso è stato archiviato, sebbene il gip di Palermo nel provvedimento emesso ad agosto 2022 parlò di “indagini sommarie e lacunose”, condotte dagli inquirenti spagnoli, che non hanno reso possibile l’eventuale individuazione di presunti responsabili ipotizzati dai cari del cameraman). Ma non per la famiglia del ragazzo, convinta che in realtà non si tratti di un suicidio e che ci sia un colpevole ancora in libertà. Una tesi, quest’ultima, assecondata da buona parte della televisione italiana, Le Iene incluse, che negli ultimi anni se ne sono occupati ripetutamente con vari servizi (molti dei quali firmati da Cristiano Pasca).

Domani sera la trasmissione di Italia 1 tornerà ad occuparsi del giallo di Mario Biondo e lo farà con una puntata di Inside condotta da Roberta Rei. Sarà l’occasione per replicare alle accuse contenute nella docu serie di Netflix e avanzate in particolare da Selvaggia Lucarelli. Nel terzo e ultimo episodio, infatti, la giornalista aveva detto che il programma Mediaset “quando può ribaltare una verità si butta a pesce su questi casi, anche se sanno magari che ci sono pochi elementi che supportano quella tesi però ci costruiscono un’infinita di puntate“. Ed ancora: “Ho capito che era un continuo cherry picking, come si chiama nel gergo giornalistico: scegliere solo le notizie che supportano la tua tesi e tralasciare invece quelle che la indeboliscono“.

Le Iene, la replica alle accuse di Selvaggia Lucarelli

Davide Parenti, ideatore e autore de Le Iene, è convinto che nella versione spagnola “ci sono diverse inesattezze“:

Ci chiediamo in particolare se il fatto che la serie sia stata prodotta dalla ex agente della vedeva di Mario Biondo possa avere influenzato il racconto.

Parenti con TvBlog parla di “ambigua morte” di Biondo e spiega il motivo alla base della scelta de Le Iene di tornarne a occuparsene ancora una volta: “Perché il nostro lavoro è stato preso di mira dalla docuserie di Netflix; in particolare Selvaggia Lucarelli ci ha accusati di fare cherry picking, cioè di parlare solo di ciò che serve a dimostrare una tesi. È un’accusa molto infamante che meritava una risposta, per cui vi invitiamo a seguire giovedì il nostro Le iene presentano Inside domani alle 21.15 su Italia 1… vi sarà facile capire chi di noi ha fatto cherry picking“.