Le Iene, Lodovica Comello verso la conduzione

Le Iene potrebbe allungarsi di una puntata. La notizia non è ancora ufficiale, ma sembra altamente probabile che lo show di Italia 1 possa estendersi per una ulteriore settimana.

Stiamo parlando dell’appuntamento del martedì che vede protagonisti Nicola Savino e la Gialappa’s Band. In tal senso, le serate originariamente previste erano dieci, con il conduttore affiancato ogni volta da una donna diversa.

Elodie, Rocio Munoz Morales, Elisabetta Canalis e Paola Egonu hanno già portato a termine la loro missione, mentre prossimamente a salire sul palco saranno Madame, Elena Santarelli, Federica Pellegrini, Francesca Fagnani, Ornella Vanoni e Michela Giraud.

Se venisse confermata l’ipotesi dell’undicesima puntata, in onda il 14 dicembre, la scelta sulla spalla di Savino ricadrebbe su Lodovica Comello. I contatti sono partiti da qualche tempo e l’accordo potrebbe essere raggiunto a breve.

Alla guida da cinque anni di Italia’s got talent su Sky, per la Comello si tratterebbe del primo approdo a Mediaset, escluse ovviamente le apparizioni cinematografiche in Poveri ma ricchi e Poveri ma ricchissimi, film di Fausto Brizzi abbondantemente programmati da Canale 5.

La scorsa primavera il nome della cantante e attrice fu in pole position per la sostituzione di Alessandro Cattelan a X Factor. Per la scelta finale, tuttavia, le fu preferito Ludovico Tersigni.

Le Iene al raddoppio

Intanto, da venerdì Le Iene si concederà il bis con il raddoppio degli episodi settimanali. Alla conduzione, come da tradizione, ci saranno a fasi alterne il trio composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani e quello di Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.