Emma Marrone cade a Le Iene (video)

Fuori programma, stasera, a ‘Le Iene’. Emma Marrone, super ospite dell’ultima puntata di stagione, è caduta durante l’esibizione del nuovo singolo ‘Mezzo Mondo‘. La cantante, con la solita ironia, ha stemperato l’accaduto sfoggiando un sorriso disarmante. Suscitando la reazione divertita della padrona di casa, Belen Rodriguez, che ha cercato immediatamente di rialzarla dal gradino più alto delle scale.

L’interazione tra belen e Emma nella parte finale, non mi sento bene pic.twitter.com/bWu5AfO0Uk — Ilenia 🌸 (@ileniaxcharles) May 23, 2023

La cantante e la showgirl argentina hanno riso sull’accaduto smorzando i toni:

Belen: “Ringrazio Emma che ci ha regalato due bellissime cadute. Visto che sono caduta io la settimana scorsa, l’hai fatto per farmi sentire meglio”

Emma: “Noi sappiamo cadere molto bene. Soprattutto ci sappiamo alzare molto bene”

La stessa Belen, sette giorni fa, ha subito la stessa sorte cadendo dai tacchi durante un momento dello show di Italia 1. Anche in quell’occasione si è immediatamente rialzata con la solita grinta ed autoironia.

Emma, in un secondo ingresso, ha dedicato alla Rodriguez, il singolo ‘Amami’, tenendola per mano.

Emma che tiene per mano Belen cantando Amami il multiverso è questo #leiene pic.twitter.com/8v1ud2OqaZ — Grazia 🎀 (@thatsgra) May 23, 2023

Belen: “Era un sacco di tempo che non la cantava in tv. Grazie Emma. Che fixata. Io provo sempre a cantarla al karaoke ma non arrivo all’acuto”

Emma: “Ti darò delle lezioni private”.

Un gesto molto importante (televisivamente parlando) perché, davanti ad una grossa fetta di pubblico (e fan), ha messo a tacere, una volta per tutte, qualsiasi chiacchiericcio sulla loro presunta rivalità per colpa di un uomo avuto in comune, Stefano De Martino. Il conduttore di Rai2, per chi non lo sapesse, è il marito di Belen ed è stato, per diverso tempo, legato sentimentalmente ad Emma ai tempi della loro partecipazione ad ‘Amici’. Un’inimicizia (vera o presunta), alimentata più dai giornali di gossip che dalle dirette interessate, che, a distanza di anni, sembra essere un lontano ricordo. Una conduzione de ‘Le Iene’ tutta al femminile per il prossimo anno?

Le parole di Emma sull’Emilia Romagna: “cerchiamo di tornare alla normalità il prima possibile” #leiene pic.twitter.com/1BciL0Fpo7 — Gio_mat🌎🌍🌏 (@vitabanale) May 23, 2023

Emma: “Hanno bisogno di noi, facciamo il possibile per aiutare tutte le persone anche in tempi brevi. Facciamoli tornare alla normalità”.