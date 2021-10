Le Iene sbarcano in Brasile per ‘liberare’ Dayane Mello (video)

Domani, martedì 5 ottobre 2021, andrà in onda la prima puntata della nuova stagione de ‘Le Iene’. Al debutto, la conduzione sarà affidata a Nicola Savino, Gialappa’s Band ed Elodie. Tra i servizi, previsti, quello realizzato da Roberta Rei. L’inviata, nei giorni scorsi, è volata in Brasile per parlare con qualche rappresentante della produzione di ‘A Fazenda’, il reality brasiliano a cui prende parte anche l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip 5‘, Dayane Mello.

Il popolo italiano si è mobilitato per ottenere verità e giustizia sulle molestie subite dalla modella carioca da un compagno d’avventura, il rapper Nego do Borel, espulso dal reality dopo la messa in onda di alcuni filmati inequivocabili.

Ciao, sono a San Paolo in Brasile e questa è La Fazenda, la sede del reality. Noi siamo qui perché abbiamo provato a contattare in tutti i modi Record Tv, ma nessuno ci ha voluto rispondere. E quindi ci proviamo così. Noi vogliamo sapere se Dayane sta bene e se è stata davvero informata di quanto accaduto e se voglia o meno restare ancora nella Fazenda. Siamo disposti a fare di tutto pur di parlarle: entrare nella fattoria, parlarle attraverso uno schermo… Qualsiasi cosa purché lei sappia che in Italia ci sono tantissime persone preoccupate per lei.

Il breve video, postato sui profili ufficiali de ‘Le Iene, è correlato dall’hashtag #freedayane con il chiaro intento di ‘vederci chiaro’ sulla vicenda. Sarà riusciti ad incontrare Dayane? Avrà avuto risposte dagli autori del programma?