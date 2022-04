Le Iene: i 10 scherzi più divertenti

Nel corso degli anni, lo scherzo de ‘Le Iene’ è uno dei momenti più attesi di ogni puntata. Un vip finisce nella rete di uno degli inviati del programma di Italia 1 mostrando aspetti inediti del proprio privato, spesso, in maniera esilarante e goliardica. Scopriamo assieme la mia personale top ten (in ordine rigorosamente casuale).

Fedez: “Tv generalista propone sempre la stessa merd* riscaldata”. Belen Rodriguez: “Le Iene sta invecchiando, ma sono fiera di farlo” (VIDEO)

1. Carmen Di Pietro: il figlio vuole allungarsi il pisello

La showgirl viene a sapere che il figlio Alessandro Iannoni vuole sottoporsi ad un intervento di falloplastica per appagare sessualmente la prima fidanzata Ginevra. La naufraga de ‘L’Isola dei Famosi 16’ non la prende benissimo.

2. Fabio Caressa: il grido disperato di un cronista in quarantena

La figlia Matilde, per guadagnare un buon voto in filosofia, con la complicità del fidanzato, registra l’incontro fugace della professoressa con l’amante. Per, poi, ricattare la donna con un video piccante che fa il giro di Whatsapp. Il giornalista non ha mai urlato così tanto nella sua vita.

3. Elena Santarelli: i soldi rubati per una donna

La conduttrice viene a sapere che il segretario della sua associazione Heal, Simone (felicemente sposato) ha rubato i soldi per conquistare il cuore di Giorgia Venturini. Dopo regali, cene costose ed un concerto privato di Bianca Atzei in un noto ristorante romano, la showgirl corre sul luogo del ‘misfatto’ e scoppia a piangere.

4. Corinne Clery: Edoardo Ercole innamorato di uno stronxo

Il figlio di Serena Grandi fa credere alla seconda moglie del padre, Beppe Ercole, di aver perduto la testa per un uomo. Durante le presentazioni ufficiali, l’attrice francese, però, si trova di fronte un uomo arrivista deciso ad ottenere una casa dal neo fidanzato con i soldi proprio della Clery.

5. Benedetta Parodi e la figlia con un 40 enne

Ancora una volta, la figlia Matilde fa credere, questa volta, alla mamma di voler frequentare uno chef più grande di 20 anni, conosciuto, in casa, durante le riprese di un nuovo programma televisivo. La padrona di casa di ‘Bake off Italia’, dopo l’ennesima bugia, corre a casa degli amici dell’uomo che le ha regalato un tatuaggio.

6. Elodie: la sorella tradisce la compagna e rimane incinta.

La sorella della cantante, Fey, felicemente fidanzata con Marta, inizia una relazione con il muscoloso Cristiano. La ragazza la prega di mantenere il segreto. La situazione precipita quando Fey scopre di essere rimasta incinta del modello.

7. Tina Cipollari: il figlio nelle corse clandestine

L’opinionista di ‘Uomini e Donne’ viene a sapere che il figlio, Mattia, ha chiesto, a sua insaputa, di modificare la macchina 50 per gareggiare sulla Cristoforo Colombo a Roma. La Cipollari si reca pure dalla polizia per denunciare il primogenito.

8. Giulia De Lellis: dopo il libro, altre corna

L’influencer viene a sapere che il fidanzato Carlo Beretta e la sua assistente personale potrebbero avere contratto la sifilide per via di un rapporto consumato qualche giorno prima. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ si scaglia contro il compagno, incredula per essere stata tradita ancora una volta.

9. Vera Gemma: la milf derubata dal toy boy

L’ex concorrente del reality condotto da Ilary Blasi scopre che il fidanzato Jeda vuole scappare a Miami con una cantante emergente. Le sottrae 100 mila euro dal conto progettando la fuga in America. L’attrice raggiunge la coppia in un hotel di Milano. Scoppia il caos.

10. Sonia Bruganelli: il figlio vende i casting per Avanti un altro

L’ex opinionista del ‘Grande Fratello Vip’ apprende, dalla migliore amica Diletta, che il figlio Davide Bonolis promette, in cambio di favori (anche economici) un posto, ad aspiranti vallette, nella trasmissione del padre ‘Avanti un altro’. La madre, però, lo ferma prima che la vicenda possa finire in pasto ai media.

Speciale menzione, infine, a tre scherzi altrettanto epici.

Samantha De Grenet che, dopo l’esperienza nel reality di Alfonso Signorini, si rende conto che il figlio Brando si è messo in affari (ed in giri poco leciti) con il ‘Brasiliano’.

Elisabetta Gregoraci, vittima di un hacker che le ha rubato il profilo Instagram. L’uomo ha condiviso, attraverso una serie di Instagram Stories, alcuni commenti poco carini nei confronti dei suoi ex compagni al ‘GF Vip’.