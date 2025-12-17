Le dieci domande della puntata storica di «Chi vuol essere milionario?. Vinto un milione di euro

La puntata di Chi vuol essere milionario? trasmessa da canale 5 domenica 14 dicembre ha cambiato la vita di Vittoria Licari, 69enne milanese che, in passato, ha insegnato nei Conservatori di varie regioni italiane e attualmente lavora come docente nella scuola Teatri Possibili. Simpatica e preparata, Vittoria ha deciso di mettersi in gioco nel quiz di Gerry Scotti “perché è meritocratico. Certo, una piccola componente di fortuna c’è, ma molto è legato alla preparazione e alle competenze. Infatti credo che la mia età mi abbia aiutato: so cose che i più giovani semplicemente non conoscono. Non sarei mai andata a uno di quei giochi in cui bisogna indovinare quanti ceci ci sono in un sacco o altre trovate simili”, ha raccontato la signora Vittoria ai microfoni de La Repubblica.

Vittoria ha regalato così una grande emozione non solo al pubblico ma anche allo stesso Gerry Scotti che è stato spettatori in prima linea dell’incredibile vincita dell’insegnante che ha conquistato consensi tra il pubblico anche per la semplicità con cui è riuscita a rispondere a tutte le domande.

Tutte le domande a cui ha risposto Vittoria per vincere a Chi vuol essere milionario?

La domanda che ha permesso a Vittoria di vincere un milione di euro è stata quella su un famoso romanzo che, tuttavia, come ha raccontato lei stessa ai microfoni del Corriere della Sera, l’ha fatta vacillare perché il romanzo che rappresentava la risposta giusta non l’aveva mai letto. Tuttavia, prima di arrivare all’ultima domanda, la signora Vittoria ha dovuto rispondere anche alle seguenti domande:

1) Se di fronte a una bellissima opera d’arte provi un malessere diffuso, accompagnato da confusione e tachicardia, molto probabilmente sei vittima della sindrome di...

Stendhal, Baudelaire, Joyce, Bukowski

2) Quale di questi Presidenti americani NON ha il volto scolpito sul monte Rushmore?

Washington, Jefferson, Truman, Lincoln

3) Nell’Odissea chi trattiene Ulisse per ben sette anni sull’isola di Ogigia?

Calipso, Circe, Euriclea, Nausicaa

4) Che cosa significa letteralmente la parola “Origami”?