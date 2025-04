Le anticipazioni di Tempesta d’amore: Alexandra lascia Christoph, Noah se ne va

Nei prossimi episodi di Tempesta d’Amore, Alexandra deciderà di allontanarsi da Christoph, Noah andrà via, e Ana riceverà una dichiarazione inattesa.

Tempesta d’Amore, che va in onda da lunedì a venerdì ore 9:45 su Rete 4, sta ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti, confermandosi tra le soap più viste della suddetta rete Mediaset. Il pubblico la segue con grande interesse da ben 19 anni (2006).

Negli episodi precedenti, Alexandra si è mostrata insofferente alla cicatrice riportata dopo il tragico incidente occorso in seguito alle nozze di Leander e sua figlia Eleni. Involontariamente, infatti, Greta le ha buttato addosso dell’acqua bollente, e la donna si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico urgente.

Purtroppo, la ferita le ha lasciato una terribile cicatrice, e da quel momento in poi, il turbamento ha preso il sopravvento nell’animo di Alexandra, convinta che Christoph non la voglia più al suo fianco per il suo nuovo aspetto.

Nonostante le rassicurazioni di quest’ultimo, Alexandra ha cominciato anche a isolarsi. Nel frattempo, Noah ha tradito Greta, la sua compagna, con Verena. Preso dai sensi di colpa, ha poi confessato tutta la verità alla donna.

Tempesta d’Amore, anticipazioni fino al 2 maggio: Alexandra chiude con Christoph, l’addio di Noah

Nei prossimi episodi di Tempesta d’Amore, il rapporto tra Alexandra e Christoph si incrinerà ulteriormente. La donna, infatti, caduta in depressione a causa della cicatrice riportata dopo l’incidente in cucina, sembrerà sempre più angosciata.

Christoph cercherà di aiutarla con la terapia, ma la donna gli dirà che necessita di un periodo di pausa dalla loro relazione, in quanto la sua presenza non le è di aiuto. Nel frattempo, Noah deciderà di partire, e questo sarà un duro colpo per tutti coloro che gli vogliono bene, anche Greta.

Vincent confesserà ad Ana di essere innamorato di lei, e quest’ultima sarà turbata dal fatto che la loro amicizia possa deteriorarsi. Lui le assicurerà che non sarà affatto così. Wilma, durante una passeggiata tra le campagne, si sentirà male e si ritroverà a terra, in un prato. Sarà Vincent a intervenire e a chiederle di andare da un dottore, ma la donna gli rivelerà che è gravemente malata e potrebbe perdere la vita in breve tempo.

Ana perderà uno dei biglietti per il ballo in maschera e Vincent lo troverà. Al Fürstenhof giungerà Zoe de La Valle, una ragazza che colpirà subito Philipp. Il giovane deciderà di invitarla al party in maschera. Ana sognerà di ballare con Philipp, credendo che si vestirà da Lisandro, ma sarà Vincent, invece, a vestirsi così.

Il giovane ballerà con lei lasciandole credere di aver ballato con Philipp, e così Ana sarà felice credendo di aver danzato con il ragazzo di cui è innamorata da una vita e che anche lui la ami.