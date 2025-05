Le 5 serie tv da vedere a maggio: consigli e novità

Il mese di maggio si annuncia ricco di novità (e ritorni) per gli amanti delle serie televisive. Ecco i cinque appuntamenti da non perdersi.

Semplice intrattenimento? Sbaglieremmo a pensarlo. No, le serie tv sono decisamente qualcosa di più: mondi in cui trovare rifugio, storie capaci di suscitare emozioni, ma anche narrazioni in grado di farci riflettere e sognare. Ogni episodio di una serie è una sorta di viaggio esplorativo tra personaggi indimenticabili e trame coinvolgenti.

Per tanti spettatori la visione di una serie tv è una specie di rituale, un modo per staccare dalla realtà e sentirsi parte di una storia più grande. Spesso e volentieri, poi, quella per le serie è una passione che accende conversazioni e unisce diverse generazioni. Siamo arrivati a maggio, mese che si annuncia molto interessante per gli appassionati di serie televisive.

Questo grazie a un’offerta variegata che spazia tra attesissimi ritorni e intriganti novità. Le piattaforme di streaming propongono titoli in grado di soddisfare davvero ogni palato. Ce n’è per tutti i gusti: dall’azione adrenalinica alla commedia romantica, passando per il thriller politico e la crime story. Ecco quali sono le cinque serie tv da vedere assolutamente a maggio.

Le 5 serie televisive da vedere a maggio

Il primo appuntamento da segnare sul calendario è quello del 20 maggio con il ritorno su Sky Atlantic di Vigil 2. Torna dunque la serie britannica creata da Tom Edge, con la squadra dell’ispettore Amy Silva della polizia scozzese, nuovamente chiamata in causa per via di una tragedia avvenuta durante una dimostrazione congiunta in Scozia: un drone compromesso uccide diversi soldati.

Silva e il suo team dovranno trovare il responsabile. L’ispettore si recherà nella base aerea congiunta di Al-Shawka nel regno di Wudyan, controverso alleato del Golfo Persico. Qui scoprirà che l’incidente è parte di una cospirazione più ampia, collegata alla collaborazione tra il governo britannico e la società privata che ha sviluppato il drone killer.

È in arrivo anche And Just Like That… 3 su Sky Serie. Appuntamento al 30 maggio per una delle serie tv più iconiche. Il pubblico ritroverà le tre amiche Carrie, Miranda e Charlotte. L’amicizia che lega le tre protagoniste è quella di sempre. Ma New York è molto cambiata dagli anni Novanta. Le tre amiche, ormai cinquantenni, si ritrovano a fare i conti gli imprevisti e le difficoltà della vita tra i grattacieli di Manhattan.

Sempre il 30 maggio debutta – stavolta su Paramount+ – Mobland, la nuova serie crime di Guy Ritchie. I tre attori protagonisti (Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan) interpretano i vertici di una potente famiglia criminale londinese, gli Harrigan, impegnati in una lotta senza quartiere con i rivali Stevenson. Gli Harrigan chiamano Harry Da Souza a diventare il loro “risolutore” e protettore.

Il 22 maggio sarà il turno di Nove perfetti sconosciuti 2. Torna su Prime Video il secondo capitolo della serie tv con Nicole Kidman nei panni della misteriosa guru Masha Dmitrichenko, inquietante proprietaria del misterioso centro benessere – chiamato Tranquillum House – al centro di una trama che vede nove perfetti sconosciuti invitati a un lussuoso ritiro spirituale sulle Alpi austriache si rivela essere presto tutt’altro che fonte di pace e tranquillità.

Infine, sempre su Prime Video, per il 20 maggio è prevista l’uscita di Motorheads, serie adrenalinica ambientata in una città un tempo ricca della Rust Belt e ora in declino. Le trame gravitano intorno a un gruppo di outsider che finiscono per stringere un’improbabile amicizia grazie alla comune passione per le auto e le corse su strada. Nel frattempo i protagonisti dovranno confrontarsi con le gerarchie e le regole del liceo.