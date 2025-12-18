Laura Chiatti e Marco Bocci sbarcano in prima serata con una nuova fiction: data, trama e cast completo

Natale è un periodo dell’anno in cui si ricerca il connubio perfetto tra leggerezza e riflessione, e cosa meglio di una bella commedia italiana può incarnare questo sentimento? In questi giorni è stato annunciato un appuntamento nella prima serata di Rai Uno che non può essere perso: si tratta di una storia che gioca con l’immaginazione e con i sentimenti.

C’è poi un altro elemento che rende l’attesa particolarmente alta: il ritorno di una coppia artistica molto amata dal pubblico italiano, pronta a mettersi in gioco in un racconto che mescola commedia e introspezione. Un progetto pensato per il grande pubblico, ma costruito con un’attenzione narrativa che strizza l’occhio anche agli spettatori più esigenti.. “Se fossi te”, è una fiction che promette di diventare uno degli appuntamenti televisivi più commentati delle feste.

Data di messa in onda trama e regia

Se fossi te andrà in onda su Rai1 in due serate evento: domenica 28 e lunedì 29 dicembre, proprio nel cuore delle festività, quando il pubblico cerca storie che uniscono tutta la famiglia davanti allo schermo. La regia è di Luca Lucini e Simona Ruggeri, una coppia che lavora sull’equilibrio tra ritmo e la costruzione di emozioni, evitando l’eccesso di farsa e puntando su una comicità che nasce dalle situazioni e dai personaggi.

Al centro della storia ci sono Massimo e Valentina, interpretati rispettivamente da Marco Bocci e Laura Chiatti. Lui è un operaio che lavora in una fabbrica di dolci, lei è una dirigente appena arrivata alla guida dell’azienda. Due mondi opposti, due vite che sembrano destinate a non incontrarsi. La notte della Vigilia, però, accade l’imprevedibile: un desiderio espresso nello stesso momento provoca uno scambio di identità. Massimo si ritrova improvvisamente nel corpo di Valentina, costretto a gestire responsabilità aziendali e dinamiche familiari lontanissime dalla sua quotidianità. Valentina, invece, sperimenta una vita fatta di sacrifici, affetti e problemi concreti, entrando nel mondo di Massimo e dei suoi figli.

Da qui nasce una serie di situazioni ironiche, imbarazzanti e a tratti sorprendenti, che mettono in discussione certezze e ruoli. Sullo sfondo, una crisi aziendale e un’emergenza familiare costringono i due protagonisti a collaborare, avvicinandosi fino a scoprire aspetti di sé che avevano sempre ignorato.

Accanto ai due protagonisti principali, il cast di Se fossi te è ricco e trasversale. Tra i nomi spicca Vincenzo Ferrera, affiancato dall’amichevole partecipazione di Sebastiano Somma. Completano il quadro Sebastiano Somma, Bebo Storti, Mariella Valentini, Maria Vera Ratti, Giovanni Crozza Signoris, Giuditta Niccoli, Claudio Vanni, Marco Cacciola, Giancarlo Ratti e Nino Frassica, presenza che promette momenti di comicità surreale e riconoscibile. Se fossi te si inserisce nel filone delle favole contemporanee e dello scambio delle identità (un classico) che utilizzano l’ironia per parlare di empatia e comprensione reciproca.