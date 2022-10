Lasciami entrare (Let the Right One In): info, trama, trailer e uscita della nuova serie di Paramount+

Pensavamo che il materiale originale fosse già stato esaurito, e invece ecco arrivare un’altra trasposizione, in questo caso televisiva, dal romanzo svedese Lasciami entrare (Låt den rätte komma in), scritto nel 2004 da John Ajvide Lindqvist. Una storia drammatica a tinte horror, l’amicizia tra un giovane bullizzato e una vampira con le fattezze di un’adolescente, che arriva direttamente da Showtime e che in Italia verrà distribuita dal nuovo servizio di streaming Paramount+.

Pronti a scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV Lasciami entrare? Di seguito trovate la trama, i personaggi e gli interpreti, le immagini ufficiali, la data di uscita e i trailer diffusi fino ad oggi.

Dal romanzo ai film (originale e remake) e ora alla TV: il fenomeno Lasciami Entrare

La prima trasposizione cinematografica di Lasciami Entrare arrivo proprio dalla Svezia nel 2008, col film Låt den rätte komma in (“Lasciami entrare” nella versione italiana) che riscosse un grande successo di pubblico e critica, diventano uno dei film horror più apprezzati di quell’anno.

Poi fu la volta degli americani, con risultati buoni anche se meno soddisfacenti rispetto l’originale. Let Me In, uscito nel 2010 con Matt Reeves alla sceneggiatura e dietro la macchina da presa, trasferì la storia della giovane vampira e del suo rapporto con un adolescente vittima di bullismo da Stoccolma al New Mexico.

Ambientazione diversa, nomi diversi e stessa trama, ma attori con cui il pubblico statunitense poteva identificarsi meglio: Kodi Smit-McPhee e Chloë Grace Moretz nei panni dei due giovani protagonisti.

Di cosa parla Lasciami entrare?

La serie TV Lasciami Entrare ricalca la trama del romanzo e dei due adattamenti cinematografici, ampliando la storia per adattarla alle 10 puntate previste per la prima stagione.

Le vite di Mark e di sua figlia Eleanor vengono cambiate per sempre quando la bimba viene trasformata in una vampira. Dieci anni dopo Eleanor, bloccata per sempre con le fattezze di una 12enne, viva una vita da reclusa in casa, con la sola eccezione di qualche ora durante la notte. Suo padre fa ciò che può per fornire alla giovane il sangue di cui necessita per restare in vita. I due, decisi a trovare una cura, si trasferiscono a New York, ma le cose non saranno così semplici.

Quanti sono gli episodi di Lasciami Entrare?

La prima e al momento unica stagione di Let the Right One In è composta da 10 episodi di cui ad oggi conosciamo i titoli soltanto dei primi 8:

“Anything for Blood” “Intercessors” “Broken Glass” “Outings” “Quoquo Modo Necessarium” “Stargazers” “More Than You’ll Ever Know” “Or Stay and Die”

Lasciami entrare: quando arriva in Italia?

La serie, sviluppata da Andrew Hinderaker per Showtime, debutterà negli Stati Uniti il 9 ottobre 2022 con un episodio a settimana, mentre in Italia dovremo attendere il 21 ottobre. Le puntate saranno disponibili su Paramount+ ogni settimana a partire quella data, in lingua originale e col doppiaggio italiano.

Personaggi e interpreti di Lasciami entrare

A guidare il cast della nuova serie TV di Showtime è Demián Bichir, particolarmente legato al network statunitense. Lo abbiamo già visto nei panni di Esteban Reyes in Weeds, mentre al cinema ha interpretato Walter Simmons nel recente Godzilla vs. Kong e Marco ‘The Mexican’ in The Hateful Eight di Tarantino. Ecco tutti i personaggi e gli interpreti di Let the Right One In:

Demián Bichir interpreta Mark Kane

interpreta Mark Kane Madison Taylor Baez interpreta Eleanor Kane

interpreta Eleanor Kane Anika Noni Rose interpreta Naomi Cole

interpreta Naomi Cole Grace Gummer interpreta Claire Logan

interpreta Claire Logan Ian Foreman interpreta Isaiah Cole

interpreta Isaiah Cole Kevin Carroll interpreta Zeke Dawes

interpreta Zeke Dawes Nick Stahl interpreta Matthew

interpreta Matthew Jacob Buster interpreta Peter

interpreta Peter Željko Ivanek interpreta Arthur

interpreta Arthur Fernanda Andrade interpreta Elizabeth Kane

interpreta Elizabeth Kane Jimmie Saito interpreta Ben

interpreta Ben Josh Wingate interpreta Roland

interpreta Roland Caroline Neff interpreta Danielle Wilson

Il trailer e le immagini della serie TV Lasciami entrare