Le anticipazioni della seconda puntata di questa sera, venerdì 7 marzo 2025, alle 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW, de L’Arte della Gioia, la nuova serie tv Sky Original co-prodotta da Sky Studios e da HT Film, tratta dall’omonimo romanzo pubblicato postumo di Goliarda Sapienza (Einaudi) e diretta da Valeria Golino.

L’Arte della Gioia, seconda puntata

Terzo episodio

Modesta (Tecla Insolia) recita la parte della devota in lutto per sfuggire ai sospetti della Principessa Brandiforti (Valeria Bruni Tedeschi), madre di Leonora (Jasmine Trinca), che l’ha accolta nella sua villa per un breve periodo. Modesta intravede subito una possibile vita alternativa a quella del convento, ma deve prima fare i conti con i numerosi segreti dei Brandiforti e l’attrazione per la giovane figlia della Principessa, Beatrice (Alma Noce), che a sua volta trova in lei una vitalità estranea alla villa.

Quarto episodio

Modesta si guadagna la fiducia della Principessa curandosi del figlio Ippolito, tenuto segregato per il suo aspetto, ma l’imminente ritorno al convento la costringe a cercare un altro modo di restare. Modesta deve destreggiarsi tra le richieste pressanti di un pretendente, l’antagonismo di Carmine (Guido Caprino), il gabellotto con cui inizia una relazione, e la gelosia di Beatrice. Modesta ricorre alla sua scaltrezza per districarsi da questa situazione.

Dove vedere L’Arte della Gioia?

L'Arte della Gioia, le foto della nuova serie tv Sky e NOW diretta da Valeria Golino Guarda le altre 33 fotografie →

È possibile vedere serie tv il venerdì sera, dal 28 febbraio, su Sky Atlantic e in streaming su NOW.

L’Arte della Gioia serie tv, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della prima stagione della serie tv sono sei, di durata tra i 45 e i 50 minuti. Sky Atlantic ne manda in onda due per volta per tre prime serate e altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 14 marzo.

Il cast de L’Arte della Gioia