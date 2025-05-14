L’arte della gioia, dove vedere la serie di Valerio Golino

L’arte della gioia approda sul piccolo schermo. Valeria Golino nel ruolo di regista ha raccontato in questa serie Tv l’emozionante storia scritta da Goliarda Sapienza, basandosi sull’omonimo romanzo che la scrittrice ha elaborato tra 1967 e il 1976. Per tanti anni Sapienza è stata lasciata ingiustamente nel dimenticatoio: una donna determinata, una scrittrice e attrice italiana, figura fuori dagli schemi, oggi considerata una delle penne più importanti e originali della letteratura del Novecento.

Goliarda si sentì delusa dal cinema e per questo motivo si tuffò nella letteratura, scrivendo il suo primo romanzo nel 1967 “Lettera aperta“. La sua vita ebbe uno scossone quando nel 1980 fu arrestata per furto, trascorrendo 5 giorni in carcere, durante i quali nacquero due libri: L’università di Rebibbia e Le certezze del dubbio. In carcere si sentì più compresa e accettata che nel mondo degli intellettuali italiani.

Il suo capolavoro, L’arte della gioia, fu scritto tra il 1967 e il 1976, ma pubblicato per intero solo dopo la sua morte, nel 1998, grazie al marito Angelo Pellegrino. Durante la sua vita, solo una piccola parte era stata pubblicata. Il romanzo venne accolto con entusiasmo in Francia prima ancora che in Italia. Einaudi lo ripubblicò nel 2008, decretandone il definitivo successo.

Dal cinema al piccolo schermo

L’arte della gioia di Valeria Golino è stato presentato con successo al Festival di Cannes 2024 e rappresenta un’importante trasposizione televisiva del controverso e potente racconto di emancipazione al femminile. Si tratta del terzo film dell’attrice romana, dopo i successi di Miele (2013) e Euforia (2018), dietro la macchina da presa.

La storia ruota attorno a Modesta, una giovane nata nella miseria nella Sicilia del 1900, ma determinata a non farsi schiacciare dal destino. Usa il proprio corpo e la propria intelligenza per affermarsi in una società patriarcale, trasformando il desiderio in uno strumento di potere e sopravvivenza. Dopo un tragico evento familiare, viene accolta in convento, dove conquista il favore della Madre Superiora Leonora. Successivamente si trasferisce nella villa della Principessa Brandiforti, dove gradualmente acquisisce sempre più potere. Il suo percorso è segnato da una crescita personale e sessuale, in cui sfida le convenzioni e rivendica il diritto alla gioia e al piacere.

Il cast è di tutto rispetto con Tecla Insolia che interpreta la protagonista Modesta, mentre Jasmine Trinca è Leonora, la Madre Superiora del convento. C’è inoltre Valeria Bruni Tedeschi che veste i panni della principessa Gaia Brandiforti e Guido Caprino nei panni di Carmine, il gestore delle terre della villa. Alma Noce è Beatrice, la più giovane della famiglia Brandiforti, Giuseppe Spata interpreta l’autista Rocco e Giovanni Bagnasco è Ippolito, figlio di Gaia e unico erede della casata.

Uscita e dove vederla

La serie è composta da sei episodi ed è prodotta da Sky Original e HT Film. E’ approdata sul grande schermo divisa in due parti, nei mesi di maggio e giugno 2024 ma finalemnte è arrivata anche in televisione dal 28 febbraio 2025 su Sky Atlantic, ogni venerdì alle 21:15, per tre settimane. Oggi è disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Inoltre, per i clienti Sky Extra da più di tre anni, gli episodi sono stati offerti in anteprima on demand grazie al servizio Primissime.