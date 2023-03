Per chi ha seguito alcune delle serie tv più cult degli anni Duemila, il suo volto è molto noto: da detective a tenente, fino a diventare agente speciale, Lance Reddick (morto oggi, venerdì 17 marzo 2023, all’età di 60 anni), ha ricoperto importanti ruoli per il piccolo schermo.

L’attore è stato ritrovato senza vita nella sua casa di Los Angeles: secondo Tmz, Reddick sarebbe morto di cause naturali. Proprio in questi giorni stava promuovendo “John Wick 4”, in cui ha ripreso il ruolo di Charon, già interpretato negli altri film della saga.

Nato a Baltimora nel 1962, Reddick si era diplomato in Musica all’Università di Rochester, per poi laurearsi alla Yale School of Drama. L’arte è sempre stata, dunque, una sua passione, tanto da iniziare a recitare in tv poco dopo essersi laureato. Dopo qualche anno di gavetta, il primo successo arrivò con Oz, serie tv di Hbo, in cui interpretava il detective Johnny Basil.

Il ruolo per cui è maggiormente ricordato è però quello del tenente Cedric Daniels in The Wire, serie ritenuta tra le migliori mai realizzate e di cui lui fa parte del cast fisso dalla prima all’ultima stagione. Concluso The Wire, per Reddick è arrivato un altro ruolo importante, quello di Matthew Abaddon in Lost.

Proprio J.J. Abrams, che di Lost fu il produttore, lo volle anche nel suo lavoro successivo, Fringe: la serie di fantascienza della Fox lo vide tra il cast principale nei panni di Phillip Broyles, l’agente speciale della Divisione che dà il titolo alla serie, nonché diretto superiore della protagonista Olivia Dunham (Anna Torv). Più di recente, è stato invece visto in Bosch, in cui è tornato ad interpretare un personaggio legato alla giustizia, ovvero Irvin Irving, capo della Polizia, mentre in Resident Evil (cancellata dopo una stagione) era il protagonista Albert Wesker.

Una carriera televisiva a cui Reddick ha affiancato numerosi lavori cinematografici tra cui, come accennato sopra, la presenza nella saga di “John Wick”. Da notare, però, anche il suo lavoro come doppiatore di numerosi videogiochi, come Destiny 1 e 2, Horizon Zero Dawn ed Horizon Forbidden West. L’ultimo impegno professionale di Reddick deve però ancora debuttare: l’attore è infatti nel cast di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, la serie tv annunciata da Disney+ per il 2024, per cui è stato scelto per il ruolo di Zeus.