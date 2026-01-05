L’amore cieco, quali coppie sono ancora sposate e quali no. Dove rivedere le puntate e altro ancora.

L’amore è cieco, chi è ancora sposato e chi no? Dove rivedere le puntate e tutti i dettagli

Si sono conosciute, inizialmente, solo tramite la parola. La conversazione è, infatti, stata l’unica arma che avevano per confrontarsi, emozionarsi e provare a innamorarsi. Solo successivamente si arrivava alla conoscenza vis a vis e in alcuni casi è stato questo ulteriore step a mandare in crisi le papabili coppie.

L’amore cieco, creato nel 2020 negli Stati Uniti, è giunto solo di recente anche in Italia, dopo essersi diffuso in molti altri Paesi tra cui Giappone, Svezia, Regno Unito e Francia. Nella versione italiana la conduzione è stata affidata a Benedetta Parodi e al marito Fabio Caressa. Entrambi si sono detti entusiasti di questa esperienza che, a livello di messa in onda, si è da poco conclusa.

In realtà il programma è stato registrato un anno fa. Ora però è possibile sapere che fine abbiano fatto le coppie che si erano unite, dunque chi sta ancora insieme e chi no. Molti hanno ricordato la storia di Parminder Singh e Gergana Lazarova. La donna aveva deciso di lasciare l’altare, sebbene avesse dichiarato di essere innamorata dell’uomo.

L’amore è cieco, chi si lascia e chi vuole una famiglia

Un innamoramento che perdura ancora oggi ma che per Parminder è solo un ricordo. I due, dopo essersi rivisti per qualche mese, hanno concluso la conoscenza. Niente da fare nemmeno per Giovanni Calvario e Giorgia Pasetti. La coppia era giunta alla convivenza ma Giorgia, stanca dell’egocentrismo del partner, ha deciso di troncare. Dal canto suo Giovanni ha cominciato a frequentare Valentina, anche lei protagonista del reality. Oggi hanno entrambi altre storie.

Nessun lieto fine nemmeno per Ludovica Maria Cappello e Davide Aulicino. I due si erano già lasciati prima delle nozze. La donna aveva svelato che Davide frequentasse, ancora prima di partecipare al programma e, con molta probabilità anche durante la loro convivenza, un’altra donna sebbene lui lo abbia negato.

Karen Norman e Nicola Botticini sono stati protagonisti fin dalle prime battute di una liasion molto particolare e ricca di colpi di scena. Conclusi convivenza e matrimonio, si sono lasciati poi solo dopo pochi giorni. Nicola si professa ancora innamorato e la donna non nega un possibile ritorno di fiamma. Infine, Hyoni Song e Alessandro Bianchin sono l’unica coppia a essere ancora insieme un anno dopo e sognano di diventare presto genitori. Tutte le puntate di L’amore è cieco sono disponibili in streaming su Netflix.