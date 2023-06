L’estate di Raitre sarà all’insegna anche de L’Amica Geniale: la terza rete Rai ripropone infatti tutte e tre le stagioni finora andate in onda della serie tv co-prodotta da Hbo e tratta dai best-seller di Elena Ferrante. Si comincia, ovviamente, con la stagione 1 de L’Amica Geniale, in replica a partire da sabato 3 giugno 2023 ogni sabato sera, alle 21:30. Volete rinfrescarvi la memoria sui primi episodi della serie? Siete nel posto giusto: continuate a leggere!

L’Amica Geniale stagione 1, puntate

Prima puntata, 3 giugno 2023

Primo episodio: “Le bambole”

Napoli, anni ’50. Elena e Raffaella, detta Lila, sono due bambine molto diverse tra loro che frequentano la stessa classe delle elementari. Giocando insieme nel Rione napoletano in cui sono cresciute, un agglomerato di palazzine e polvere sotto il giogo del guappo don Achille, imparano a conoscersi e diventano amiche.

Secondo episodio: “I soldi”

Con i soldi ricevuti da don Achille, Elena e Lila comprano “Piccole donne”: leggendolo e rileggendolo se ne innamorano e decidono che da grandi faranno le scrittrici. Le loro famiglie, però, povere e di scarsa cultura, non hanno alcuna intenzione di mandarle alle scuole medie, nonostante i consigli della maestra, che crede fermamente nel talento delle due bambine.

L’Amica Geniale stagione 1, quante puntate sono?

In tutti, gli episodi della prima stagione della serie sono otto, in onda due per volta per quattro prime serate ed altrettante settimane. Raitre le ripropone dopo la messa in onda su Raiuno (avvenuta nel 2018) ogni sabato sera, dal 3 giugno 2023. Il finale di stagione va in onda il 24 giugno.

L’Amica Geniale stagione 1, cast

Per la prima stagione, sono stati oltre 150 gli attori in scena, cinquemila le comparse. Per selezionare i bambini al centro del racconto sono stati effettuati casting per otto mesi, che hanno coinvolto ottomila aspiranti protagonisti, reclutati tra le scuole del quartiere. Tra loro, però, sono un ristretto gruppo è stato selezionato per dare vita sul piccolo schermo alle avventure delle due protagoniste.

Elena Greco

Elena è la protagonista del racconto, tramite la cui voce viene narrata la vicenda. Quando, ai giorni nostri, Elena (Elisabetta De Palo) scopre che Lila è sparita nel nulla, senza lasciare nessuna traccia di sé, decide di scrivere il racconto della loro vita, partendo da quando si sono conosciute a scuola, negli anni Cinquanta.

Elena (interpretata da piccola da Elisa Del Genio), ai tempi, era molto timida e brava a scuola, ma temeva di restare intrappolata nel rione e di fare la fine della madre, donna dall’andatura zoppa e capace di parlare solo il dialetto. Quando incontra Lila, decide di diventarne amica, per trovare la giusta motivazione per migliorare e studiare di più.

Da adolescente (Margherita Mazzucco), Elena deve affrontare nuove sfide: oltre ad una nuova scuola, anche il cambiamento del proprio corpo, e soprattutto l’allontanamento da Lila che, nel frattempo, ha smesso di studiare per volere del padre.

Lila Cerullo

Lila ha un carattere duro e violento fin da piccola, cosa che la tiene lontano dagli altri compagni di classe, ma è anche molto intelligente, tanto da saper leggere e scrivere prima di loro. L’amicizia con Elena è fatta di sfide e sostegno, di momenti di complicità ed altri in cui tra le due sembra che ci sia sempre tensione. Eppure, diventano inseparabili.

Insieme ad Elena, Lila (interpretata da piccola da Ludovica Nasti) cresce e sogna un futuro migliore, che però le viene negato dal padre, che decide che la figlia non debba continuare gli studi e mettersi a lavorare. Da adolescente (Gaia Girace), Lila si allontana da Elena, dedicandosi al lavoro, ma coltivando il suo sogni di far espandere il calzaturificio del padre ideando lei stessa delle scarpe più moderne.

La famiglia Greco

La famiglia di Elena è composta dal padre Vittorio (Luca Gallone), impiegato del Tribunale, dalla madre Immacolata (Anna Rita Vitolo), che parla quasi solo dialetto, ha un’andatura zoppa ed un rapporto freddo con Elena, e dai figli Peppe, Gianni ed Elisa. Con loro tre, Immacolata ha un rapporto più intimo, sentendoli più vicini a lei, mentre percepisce il desiderio di Elena di emanciparsi dal rione, cosa che la donna non capisce.

La famiglia Cerullo

Fernando Cerullo (Antonio Buonanno), padre di Lila, lavora in un calzaturificio ed è spesso in contrasto con la figlia. A difenderla, ed a cercare invano di convincere i genitori a farle proseguire gli studi, suo fratello Rino (interpretato da bambino da Tommaso Rusciano, da adolescente da Gennaro De Stefano). A placare gli animi, la madre Nunzia (Valentina Acca).

La famiglia Carracci

A capo della famiglia Carracci c’è don Achille (Antonio Pennarella), uomo arricchitosi con la Borsa nera durante la guerra e diventato il boss del rione, colui di cui tutti hanno paura. Quando viene ucciso in circostanze misteriose, la moglie Maria (Sarah Falanga), proprietaria di una salumeria, si rimbocca le maniche e porta al lavoro il figlio maggiore Stefano (interpretato da bambino da Kristijan Di Giacomo, da adolescente da Giovanni Amura), a cui seguiranno la frivola Pinuccia (interpretata da bambina da Giuliana Tramontano, da adolescente da Federica Sollazzo) e dal compagno di scuola delle protagoniste Alfonso (interpretato da bambino da Valerio Laviano Saggese, da adolescente da Fabrizio Cottone).

La famiglia Peluso

Il capofamiglia Alfredo (Gennaro Canonico), proprietario della segheria che è poi diventata la salumeria dei Carracci, viene accusato dell’omicidio di don Achille e finisce in carcere. La moglie Giuseppina (Lia Zinno) diventa cupa e malinconica, mentre il figlio Pasquale (interpretato da bambino da Francesco Catena, da adolescente da Eduardo Scarpetta) si appassiona agli ideali politici e la figlia Carmela (interpretata da bambina da Francesca Bellamoli, da adolescente da Francesca Pezzella), invece, si dà alla lettura dei fotoromanzi.

La famiglia Sarratore

Donato (Emanuele Valenti) è considerato un uomo eccentrico nel rione, dal momento che oltre a lavorare come ferroviere è anche poeta ed aiuta la moglie in casa. Le donne sono affascinate da lui, ma quando Melina (Pina Di Gennaro) si innamora di lui, Donato, insieme alla moglie Lidia (Fabrizia Sacchi), si trasferisce. Con loro, i figli Pina, Clelia, Marisa (interpretata da bambina da Cristina Magnotti, da adolescente da Miriam D’Angelo) e Nino (interpretato da bambino da Alessandro Nardi, da adolescente da Francesco Serpico), per cui Elena ha una cotta.

La famiglia Cappuccio

Melina, 30enne che però sembra più anziana, quando perde il marito viene aiutata da Donato Sarratore a tirare avanti, innamorandosene. Quando Donato, spinto dalla moglie, si trasferisce, Melina impazzisce, costringendo i figli a prendersi cura di lei: Antonio (interpretato da bambino da Domenico Cuomo, da adolescente da Christian Giroso), che trova lavoro come meccanico, ed Ada (interpretata da bambina da Lucia Manfuso, da adolescente da Ulrike Migliaresi), che aiuta la madre a lavare le scale e cresce velocemente.

La famiglia Solara

I Solara sono proprietari del bar-pasticceria del rione, dove si incontrano i camorristi. Quando i Carracci perdono potere, prendono loro il controllo, offrendo prestiti con tassi di interesse da strozzinaggio. E’ Emanuela (Imma Villa) a tenere conto dei debiti del rione, mentre Silvio (Antonio Milo), quando serve fa la voce grossa. I loro figli, Marcello (interpretato da bambino da Pietro Vuolo, da adolescente da Elvis Esposito) e Michele (interpretato da bambino da Adriano Tammaro, da adolescente da Alessio Gallo), sono belli e strafottenti: il primo è prepotente, il secondo mostra una violenza fuori dal comune.

Gli altri personaggi

Elena e Lila sono spinte a continuare a studiare dalla Maestra Oliviero (Dora Romano), che vede subito le potenzialità di Lila, mentre al liceo la Galiani prende sotto la sua ala Elena. A scuola, inoltre, ci sono anche altri bambini: Enzo Scanno (interpretato da bambino da Vincenzo Vaccaro, da adolescente da Giovanni Buselli), loro compagno di scuola, molto ribelle e che le aiuterà da grandi; Gigliola Spagnuolo (interpretata da bambina da Alice D’Antonio, da adolescente da Rosaria Langellotto), figlia del pasticcere del rione e capace di grandi cattiverie e Gino, figlio del farmacista e primo fidanzatino di Elena.

L’Amica Geniale, dov’è stato girato?

Le riprese della prima stagione si sono svolte tra il 2017 ed il 2018 a Napoli, Ischia, Caserta, Marcianise e Spiaggia di Fontania. Il rione in cui si sviluppano gran parte delle vicende è stato ricostruito a Caserta.

L’Amica Geniale, colonna sonora

Le musiche originali della serie sono state composte da Max Richter, sigla compresa, per cui sono state utilizzate delle immagini riprese con una telecamera Super 8.

L’Amica Geniale è su Netflix o Prime Video?

No, la serie tv non è disponibile né su Netflix né su Prime Video. Tutte e tre le stagioni finora prodotte sono disponibili in streaming in esclusiva su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.