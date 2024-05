L’albero azzurro torna in tv nel prime time di Rai Yoyo

Una felice occasione per rivedere uno dei programmi più iconici della tv dei ragazzi ora promosso in prima serata. Tutte le informazioni

Se esiste un programma che è rimasto nella mente di tante generazioni di ragazzi nel nostro paese, questo programma è L’albero azzurro. Trentadue edizioni e trentaquattro compleanni dalla sua nascita, nell’ormai lontano 1990. Quando ancora non c’erano i canali specializzati per ragazzi e la tv generalista, per la precisione Rai1, offriva la sua programmazione pomeridiana alla così detta “Tv dei ragazzi“. Fra i programmi che animavano quello spazio che profumava di merenda del pomeriggio post-compiti di scuola, c’era proprio L’albero azzurro.

L’albero azzurro torna in tv su Rai Yoyo

Una trasmissione che i ragazzi dell’epoca e tante generazioni a seguire non hanno potuto non amare. 2.999 puntate per una trasmissione che non ha smesso di fermarsi e che ora, in occasione dei 70 anni della Rai, torna con una nuovissima versione promossa in prima serata. L’albero azzurro torna infatti da lunedì 6 maggio, in onda dal lunedì al giovedi alle ore 20:50 su Rai Yoyo e naturalmente su Rai Play. Quella che andrà in onda lunedì 6 maggio sarà dunque la puntata numero 3.000 di un programma che è diventato col tempo un vero e proprio brand Rai.

La conquista del prime time e 15 nuove storie

In arrivo 15 storie originali dedicate ai bambini prima di andare a dormire. È un cambiamento che trasforma lo spazio luminoso dell’Albero Azzurro con una magica e suggestiva nuova luce dai sapori del tramonto. Le avventure di Dodò e dei suoi amici si aprono a una dimensione più intima, dove, attraverso storie coinvolgenti e qualche brivido, sono indagate le emozioni e le paure dei cuccioli. Il momento è speciale, al limite della giornata, prima o dopo il sonno, o dopo un momento intenso di attività.

Laura, Andrea e Dodò nell’Albero azzurro del 2024

Un nuovo set che porta la firma di Franco Bottara mette in scena il mondo del fantabosco dove il problema e la paura vengono affrontati e risolti con l’aiuto di personaggi spaventosamente buffi e travestimenti capaci di suscitare stupore. Laura e Andrea danno vita a personaggi di fantasia in grado di tradurre le emozioni dei cuccioli e di aggiungere una nota comica e sdrammatizzante a situazioni che altrimenti potrebbero risultare troppo minacciosi. In questo modo, il format mantiene e rinforza il suo modo tipico di strizzare l’occhio a un tipo di ironia e di estetica che aggiunge una nota di contemporaneità e comicità che piace anche ai più grandi.

Stare insieme e crescere

A problema risolto, si torna all’Albero. L’ultimo passaggio è quello della canzone che aiuta a ricomporre il conflitto e a spostare il focus del bambino dalle proprie paure individuali a un rituale condiviso e rassicurante. Il corredo musicale è in linea con questa edizione speciale, proponendo qualche sano antidoto contro la paura, rime scaccia fantasmi e nuovi arrangiamenti per le canzoni già in repertorio. All’Albero Azzurro la cosa importante è stare insieme e rinnovare un modo autentico per crescere.

Appuntamento dunque per questa specialissima edizione di prime time dal lunedì al giovedì su Rai Yoyo e Rai Play alle ore 20:50 con L’albero azzurro con Laura Carusino, Andrea Beltramo e naturalmente Dodo’.