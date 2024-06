Festa della Musica 2024: la programmazione Rai

In occasione della Giornata Europea della Musica 2024, la Rai dedicherà una programmazione ad hoc dedicata alla ricorrenza.

Dal 1982, il 21 giugno è il giorno della Festa della Musica, conosciuta anche come la Giornata Europea della Musica.

Oltre al cortometraggio di Rai Kids, Pierino e il Lupo, basato sulle illustrazioni di Bono Vox degli U2, di cui abbiamo già parlato qui su TvBlog, le reti Rai dedicheranno una programmazione ad hoc dedicata alla ricorrenza con concerti, servizi nei telegiornali e spazi in vari trasmissioni.

Il primo programma della giornata che si occuperà della Festa della Musica sarà Camper, in onda su Rai 1 alle ore 12.

Su Rai 3, alle ore 21:20, invece, andrà in onda il documentario La Bussola – Il collezionista di stelle, diretto da Andrea Soldani, che ripercorre la storia de La Bussola, uno dei locali più popolari della Versilia a partire dagli anni ’60.

Sempre su Rai 3, a partire dalle ore 23:05, andrà in onda Nomade che non sono altro, di Martina Proietti e Giuseppe Rolli, per la regia di Fedora Sasso, che ripercorre la storia dei Nomadi attraverso la testimonianza di Beppe Carletti.

Tutte le testate giornalistiche Rai dedicheranno alla Giornata Europea della Musica una copertura informativa in tutte le edizioni dei tg. La redazione Cultura di RaiNews 24 trasmetterà uno speciale condotto da Micol Pieretti con ospiti in studio, collegamenti dalle piazze d’Italia e un collegamento anche da Macerata per il Musicultura 2024.

Su Rai YoYo, oltre alla clip Festa della Musica 2024 con i protagonisti del canale, alle ore 20:50 in prima tv, andrà in onda il cartone animato Bigio Randagio.

Su Rai Storia, invece, andrà in onda Il giorno e la storia che ripercorrerà la genesi di questa ricorrenza (ore 00:10 e in replica alle ore 08:30, 11:30, 14, 20:15).

Su Rai 5, invece, alle ore 21:15, andrà in onda la Médée di Luigi Cherubini, su libretto di François-Benoît Hoffmann, diretta da Michele Gamba, con la regia di Damiano Michieletto, che il Teatro alla Scala ha messo in scena per la prima volta, nella versione originale francese, a gennaio di quest’anno.

Su Rai Scuola, alle ore 18, invece, andrà in onda in prima tv Oggi è, dedicato al rapporto tra musica ed emozioni.

Su RaiPlay, infine, sarà disponibile un’offerta musicale con vari titoli: Carosello napoletano del 1954, A voce nuda del 2023, Nowhere Boy del 2010, Gianni Schicchi del 2021, Rigoletto al Circo Massimo del 2021, Tutti i battiti del mio cuore del 2005, Song to song del 2017 e i programmi I Vinili di…, La Gioia della Musica, Via dei Matti n.0, Appresso alla musica e Che storia è la musica.

Rai Teche proporrà C’è musica e musica (1972), condotto da Luciano Berio, e saranno disponibili anche le collezioni Lezioni di musica e Grandi Compositori.