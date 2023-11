A partire da oggi, giovedì 23 novembre, andrà in onda in prima tv assoluta su Rai Yoyo, alle ore 16, la nuova serie Il Cercasuoni. La prima stagione è composta da 60 episodi dalla durata di 5 minuti ciascuno.

Presentata eccezionalmente con una conferenza stampa, la serie animata, narrata da Carolina Crescentini e prodotta per Rai Kids dalla Enanimation di Torino e dalla britannica Eagle vs Bat, combina la puppet animation con le riprese dal vivo (prima volta per una serie italiana) e vanta anche la collaborazione dello studio Mackinnon & Saunders, Premio Oscar 2023 per il Pinocchio di Guillermo del Toro, con all’attivo collaborazioni anche con Tim Burton e Wes Anderson.

La serie vede come protagonista un bambino parzialmente sordo appassionato dei suoni e della natura che, grazie ai suoi apparecchi acustici e ad un’amica talpa di nome Mole, in ogni episodio, si mette alla ricerca di nuovi suoni e rumori della natura, che colleziona con il suo registratore e che utilizzerà per creare nuove composizioni musicali.

Il suono è l’elemento chiave della serie. Per le musiche e i suoni, è stata coinvolta anche la compositrice e percussionista sorda Dame Evelyn Glennie, vincitrice di due Grammy Awards. La serie offre un’esperienza audiovisiva immersiva, per permettere al telespettatore di familiarizzare con la percezione del protagonista. I suoni reali sono stati registrati in presa diretta e, per far notare i cambiamenti audio, sono state accentuate le differenze tra i tre livelli di udito del protagonista.

Il Cercasuoni: la conferenza stampa

L’obiettivo dichiarato della serie è quello di parlare della disabilità del protagonista, l’ipoacusia, senza retorica, concentrandosi unicamente sul modo in cui il protagonista affronta la vita quotidiana in modo positivo.

Il suddetto obiettivo è stato rimarcato anche dalle dichiarazioni di Luca Milano, direttore di Rai Kids, nel corso della conferenza stampa di presentazione:

Noi normalmente non facciamo conferenze quando partono cartoni animati. In questo caso sì, perché è un’occasione straordinaria, non è un cartone animato come tutti, è un progetto nuovo, importante, ambizioso. Lo scopo della serie non è quello di recuperare un handicap ma è quello di aiutare tutti a scoprire la bellezza delle cose che ci circondano e la bellezza della natura. Il protagonista ipoudente ha un motivo in più per scoprirne la bellezza. È un invito a scoprire la bellezza che ci circonda.

Luca Milano ha anche dichiarato che questa co-produzione tra Italia e Regno Unito avrà un seguito con altri progetti.

Già in onda nel Regno Unito, infatti, su ITV, con il titolo The Sound Collector, la versione britannica vede la partecipazione di Keira Knightley come voce narrante. Per la versione italiana, come già anticipato, è stata scelta Carolina Crescentini:

Mi sono divertita molto. È un cartone molto tenero. C’è una grande differenza tra l’interpretazione di Keira Knightley, che è molto morbida, e la mia: io mi sono lasciata prendere dalle avventure. Il Cercasuoni è un musicista e ricrea i suoni che cattura e si lascia stupire dalle piccole cose della natura e della città. Il cartone animato è il primo strumento educativo e Il Cercasuoni può dare una mano. Io ho ancora memoria delle prime cose che ho visto. Mi sono innamorata di questa serie, anche io sono una Cercasuoni. Ricordare ai bambini di ascoltare, di perdersi nei suoni, è meraviglioso.

Federica Maggio, CEO di Enanimation, invece, ha ringraziato gli ideatori della serie e produttori Eagle vs Bat, Erica Angell e Tom Angell:

Non è stato un progetto semplice. Tom e Erika hanno creato una cosa straordinaria, che guarda alla disabilità in termini opposti da come viene sempre guardata. Con Enanimation, abbiamo sempre cercato di costruire storie autentiche, con senso di inclusione, che potessero trasmettere emozioni e valori. Questo è un progetto che rientrava perfettamente nella nostra linea editoriale. Noi abbiamo sempre fatto animazione classica, quindi per noi è stata una sfida di innovazione tecnologica e artistica. Le riprese sono state realizzate in Cornovaglia. La puppet animation, invece, è stata realizzata da Mackinnon & Saunders. È il primo progetto step motion live action completamente incentrato sul suono, creato per avere un’esperienza immersiva. Carolina è stata straordinaria. Il protagonista è un bambino senza tempo. Abbiamo inserito oggetti vintage che volevamo far scoprire ai bambini. L’animazione è un mezzo potente per educare.

La regia della serie è di Chris Tichborne, affiancato da Andy Burns e Barry Purves per Mackinnon & Saunders e da Lisa Arioli per Enanimation.

La serie sarà anche disponibile in boxset con tutti gli episodi su RaiPlay.